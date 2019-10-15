Тренер болгар не слышал никаких расистских выкриков

Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков заявил, что не слышал никаких расистских выкриков со стороны фанатов своей команды в адрес английских игроков.

Накануне сборная Англии отпраздновала победу 0:6 в Софии, но этот результат был омрачен отвратительным поведением местных фанатов. Впрочем, Балаков предпочитает все отрицать.



"Лично я не слышал выкриков, о которых вы говорите. Я лишь видел, что рефери остановил игру".



"Но также я должен сказать, что недопустимым образом себя вели не только болгарские фанаты, но и английские фанаты, которые свистели и кричали во время исполнения болгарского гимна, а во втором тайме они выкрикивали неприемлемые слова в адрес наших фанатов".



"Если честно, у нас не было подобных проблем прежде. УЕФА применил к нам дисциплинарное взыскание не из-за расистских кричалок, а из-за баннера организации, запрещенной болгарским законом".



"У нас не было этих проблем до приезда сборной Англии в Болгарию. На протяжении трех последних недель говорили обо всем, кроме футбола, и я не думаю, что это подходящий способ готовиться к матчу и играть его, потому что все три недели каждый говорил только об одном".



"Если окажется, что это было правдой, то мне жаль. Сборная Болгарии и Федерация футбола Болгарии очень упорно работают над этим, и никто не хочет видеть подобных вещей".



"Но позвольте мне сказать, что прежде подобного никогда не было в наших матчах. Если что-нибудь докажут, тогда нам жаль, но мы не можем говорить от лица каких-то фанатов", — сообщил Балаков ITV.



Отметим, в перерыве матча капитану болгар Ивелину Петрову даже пришлось подойти к трибунам и попросить фанатов перестать оскорблять англичан, чтобы игра не была остановлена окончательно, однако и на это у Балакова есть объяснение.



"Наверное, он подошел, потому что фанаты не были довольны тем, как команда играет", — заявил Красимир.