Тренер болгар не слышал никаких расистских выкриков

Красимир Балаков Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков заявил, что не слышал никаких расистских выкриков со стороны фанатов своей команды в адрес английских игроков.

Накануне сборная Англии отпраздновала победу 0:6 в Софии, но этот результат был омрачен отвратительным поведением местных фанатов. Впрочем, Балаков предпочитает все отрицать.

"Лично я не слышал выкриков, о которых вы говорите. Я лишь видел, что рефери остановил игру".

"Но также я должен сказать, что недопустимым образом себя вели не только болгарские фанаты, но и английские фанаты, которые свистели и кричали во время исполнения болгарского гимна, а во втором тайме они выкрикивали неприемлемые слова в адрес наших фанатов".

"Если честно, у нас не было подобных проблем прежде. УЕФА применил к нам дисциплинарное взыскание не из-за расистских кричалок, а из-за баннера организации, запрещенной болгарским законом".

"У нас не было этих проблем до приезда сборной Англии в Болгарию. На протяжении трех последних недель говорили обо всем, кроме футбола, и я не думаю, что это подходящий способ готовиться к матчу и играть его, потому что все три недели каждый говорил только об одном".

"Если окажется, что это было правдой, то мне жаль. Сборная Болгарии и Федерация футбола Болгарии очень упорно работают над этим, и никто не хочет видеть подобных вещей".

"Но позвольте мне сказать, что прежде подобного никогда не было в наших матчах. Если что-нибудь докажут, тогда нам жаль, но мы не можем говорить от лица каких-то фанатов", — сообщил Балаков ITV.

Отметим, в перерыве матча капитану болгар Ивелину Петрову даже пришлось подойти к трибунам и попросить фанатов перестать оскорблять англичан, чтобы игра не была остановлена окончательно, однако и на это у Балакова есть объяснение.

"Наверное, он подошел, потому что фанаты не были довольны тем, как команда играет", — заявил Красимир.


Метки расизм, сборная Англии, сборная Болгарии

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 15.10.2019 09:54 # fc-oil
    Никто не слышал. Это ниггеры себе навыдумывали. Наплодили угольков у себя в стране, одни нытики.

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  2. scouser-punk 15.10.2019 09:11 # scouser-punk
    наверняка он находился в наушниках весь матч

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  3. naby-keita 15.10.2019 09:05 # naby-keita
    господи, да всем насрать на вас. маленькая страна с цыганскими замашками

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  4. recyjoed 15.10.2019 09:03 # recyjoed
    На протяжении трех последних недель говорили обо всем, кроме футбола, и я не думаю, что это подходящий способ готовиться к матчу и играть его, потому что все три недели каждый говорил только об одном".

    Вот это точно.

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