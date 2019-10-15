Леви: "Тоттенхэм" не смог продать всех игроков, которых хотел"

Ян Вертонген и Кристиан Эриксен Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви поведал, что минувшим летом ему не удалось продать всех тех игроков, от которых клуб хотел избавиться.

Минувшим летом "шпоры" попрощались с Кираном Триппьером, Фернандо Льоренте и Винсентом Янссеном, а вот игроки вроде Яна Вертонгена, Тоби Алдервейрелда, Сержа Орье, Данн Роуза и Кристиана Эриксена остались, несмотря на упорные слухи.

На встрече с объединением болельщиков Hotspur Supporters' Trust Леви поведал, что теперь главный тренер Маурисио Почеттино вынужден работать с игроками, с которыми он хотел расстаться.

"В 90 процентах случаев либо невозможно найти покупателя на игрока, либо игрок не хочет переходить в обозначивший к нему интерес клуб", — цитирует Леви BBC.


Метки Леви, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1292

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Последние комментарии:




  1. liverfun 15.10.2019 09:26 # liverfun
    Может тогда не стоит ломить цену за этих нежеланных игроков

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  2. sausage 15.10.2019 08:52 # sausage
    Всегда была смешна тема: продать игрока, который тебя бесит, и проблемы уйдут.

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  3. naby-keita 15.10.2019 08:38 # naby-keita
    жадность погубит Леви

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  4. chr1s8rown 15.10.2019 08:34 # chr1s8rown
    Жадный еврей

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  5. anabanana94 15.10.2019 08:25 # anabanana94
    Жаль, что Ваньяма не ушёл, все остальные годные.

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  6. gio 15.10.2019 08:23 # gio
    Он теперь пугает команду чтоб не расслаблялись? Не прокатит как я вижу

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  7. lfc-krr 15.10.2019 08:20 # lfc-krr
    Покетино еще доигрывать сезон с этими игроками. А Леви сделал выстрел себе в ногу.

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