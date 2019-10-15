Леви: "Тоттенхэм" не смог продать всех игроков, которых хотел"
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви поведал, что минувшим летом ему не удалось продать всех тех игроков, от которых клуб хотел избавиться.
Минувшим летом "шпоры" попрощались с Кираном Триппьером, Фернандо Льоренте и Винсентом Янссеном, а вот игроки вроде Яна Вертонгена, Тоби Алдервейрелда, Сержа Орье, Данн Роуза и Кристиана Эриксена остались, несмотря на упорные слухи.
На встрече с объединением болельщиков Hotspur Supporters' Trust Леви поведал, что теперь главный тренер Маурисио Почеттино вынужден работать с игроками, с которыми он хотел расстаться.
"В 90 процентах случаев либо невозможно найти покупателя на игрока, либо игрок не хочет переходить в обозначивший к нему интерес клуб", — цитирует Леви BBC.
15.10.2019 08:00
Просмотров: 1292
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Может тогда не стоит ломить цену за этих нежеланных игроков
(ответить)
Всегда была смешна тема: продать игрока, который тебя бесит, и проблемы уйдут.
(ответить)
жадность погубит Леви
(ответить)
Жадный еврей
(ответить)
Жаль, что Ваньяма не ушёл, все остальные годные.
(ответить)
Он теперь пугает команду чтоб не расслаблялись? Не прокатит как я вижу
(ответить)
Покетино еще доигрывать сезон с этими игроками. А Леви сделал выстрел себе в ногу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий