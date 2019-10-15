Леви: "Тоттенхэм" не смог продать всех игроков, которых хотел"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви поведал, что минувшим летом ему не удалось продать всех тех игроков, от которых клуб хотел избавиться.

Минувшим летом "шпоры" попрощались с Кираном Триппьером, Фернандо Льоренте и Винсентом Янссеном, а вот игроки вроде Яна Вертонгена, Тоби Алдервейрелда, Сержа Орье, Данн Роуза и Кристиана Эриксена остались, несмотря на упорные слухи.



На встрече с объединением болельщиков Hotspur Supporters' Trust Леви поведал, что теперь главный тренер Маурисио Почеттино вынужден работать с игроками, с которыми он хотел расстаться.



"В 90 процентах случаев либо невозможно найти покупателя на игрока, либо игрок не хочет переходить в обозначивший к нему интерес клуб", — цитирует Леви BBC.