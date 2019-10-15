Кевин Глэйзер решил продать свою долю в "Юнайтед"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Кевин Глэйзер решил выйти из семейного бизнеса и теперь пытается продать свою 13-процентную долю в клубе с "Олд Траффорд".

Как известно, 14 лет назад "Юнайтед" перешел в руки американского семейства во главе с Малкомом Глэйзером.



В 2014 году Малком ушел из жизни, а шестеро его детей, включая Кевина, поделили между собой контрольный пакет акций футбольного клуба.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, недавно Кевин подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о конвертации своих акций из категории B в категорию A.



Акции категории A — это те, которые торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка и не дают прав на управление выпустившей их организацией, и шаг Кевина может означать лишь то, что он хочет продать свою долю.



Если Глэйзеру-младшему удастся реализовать все свои акции по рыночной цене, он выручит около 270 миллионов фунтов. Также Кевин продолжает владеть ценными бумагами "Юнайтед" на примерно 50 млн. фунтов через компанию KEGT Holdings.



Добавим, ранее также ходили слухи, что Брайан, Эдвард и Дарси Глэйзеры также хотели бы продать свои доли. А вот Джоэл и Аврам Глэйзер, сопрезиденты "Юнайтед", никуда не собираются.