Президент FA объяснил, почему сборная Англии не ушла с поля

Президент FA Грег Кларк объяснил, почему сборная Англии не ушла с поля при проявлениях расизма со стороны болгарских фанатов во время матча в Софии.

Сверхубедительная победа 0:6 англичан в рамках отбора к Евро-2020 в понедельник вечером была омрачена расистскими оскорблениями, что звучали с трибун во время первого тайма.



В преддверии выезда в столицу Болгарии игроки сборной Англии договорились уйти с поля при проявлениях расизма, но этого так и не сделали. По словам Кларка, это было совместное решение команды и главного тренера Гарета Саутгейта.



"Это был неприятный вечер. Один из самых ужасных вечеров, что я только видел в футболе. До матча, еще в Чехии, я разговаривал с Гаретом и Харри Кейном, и мы обсудили, как будем вести себя".



"Я сидел на трибунах, но как только рефери дал свисток на перерыв, я спустился вниз. Я поговорил с Гаретом, чтобы установить факты".



"Он сказал мне: "Игроки слышали звуки обезьяны". Они пожаловались рефери, а рефери остановил игру, чтобы диктор сделал предупреждение по стадиону. Затем это случилось снова".



"Тогда рефери сказал Гарету: "Вы хотите уйти с поля?" Гарет ответил: "Нет, до перерыва четыре минуты, давайте доиграем тайм, а там я поговорю с игроками".



"В перерыве он поговорил с игроками, и все они сказали: "Нет, мы хотим играть, мы хотим закончить матч, мы хотим одержать победу, мы не хотим, чтобы победили расисты!"



"Я и сам слышал расистские кричалки. Я видел группу из примерно 50 мужчин, одетых в черное, и они делали политические жесты, как мне показалось".



"Я не могу быть абсолютно уверен, это было в 100 метрах от меня, но это выглядело ужасно. В перерыве меня заверили, что их всех вывели со стадиона и что только эта группа создавала все проблемы".



"Я уже поговорил с УЕФА, в перерыве и после матча, и они проведут тщательное расследование. Они изучат не только показания рефери, но и записи камер, возьмут свидетельские показания, чтобы ответить должным образом на эти ужасные сцены расизма", — цитирует Кларка Daily Star.