Президент FA объяснил, почему сборная Англии не ушла с поля

Сборная Англии Президент FA Грег Кларк объяснил, почему сборная Англии не ушла с поля при проявлениях расизма со стороны болгарских фанатов во время матча в Софии.

Сверхубедительная победа 0:6 англичан в рамках отбора к Евро-2020 в понедельник вечером была омрачена расистскими оскорблениями, что звучали с трибун во время первого тайма.

В преддверии выезда в столицу Болгарии игроки сборной Англии договорились уйти с поля при проявлениях расизма, но этого так и не сделали. По словам Кларка, это было совместное решение команды и главного тренера Гарета Саутгейта.

"Это был неприятный вечер. Один из самых ужасных вечеров, что я только видел в футболе. До матча, еще в Чехии, я разговаривал с Гаретом и Харри Кейном, и мы обсудили, как будем вести себя".

"Я сидел на трибунах, но как только рефери дал свисток на перерыв, я спустился вниз. Я поговорил с Гаретом, чтобы установить факты".

"Он сказал мне: "Игроки слышали звуки обезьяны". Они пожаловались рефери, а рефери остановил игру, чтобы диктор сделал предупреждение по стадиону. Затем это случилось снова".

"Тогда рефери сказал Гарету: "Вы хотите уйти с поля?" Гарет ответил: "Нет, до перерыва четыре минуты, давайте доиграем тайм, а там я поговорю с игроками".

"В перерыве он поговорил с игроками, и все они сказали: "Нет, мы хотим играть, мы хотим закончить матч, мы хотим одержать победу, мы не хотим, чтобы победили расисты!"

"Я и сам слышал расистские кричалки. Я видел группу из примерно 50 мужчин, одетых в черное, и они делали политические жесты, как мне показалось".

"Я не могу быть абсолютно уверен, это было в 100 метрах от меня, но это выглядело ужасно. В перерыве меня заверили, что их всех вывели со стадиона и что только эта группа создавала все проблемы".

"Я уже поговорил с УЕФА, в перерыве и после матча, и они проведут тщательное расследование. Они изучат не только показания рефери, но и записи камер, возьмут свидетельские показания, чтобы ответить должным образом на эти ужасные сцены расизма", — цитирует Кларка Daily Star.


Метки FA, Кларк, расизм, сборная Англии, сборная Болгарии

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. arman-kz 15.10.2019 06:46 # arman-kz
    Все больше и больше уважаешь британцев. Люди предки которых относились к чернокожим как к животным, так пересмотрели свое отношение к ним и болезненно реагируют на любые формы проявления расизма.

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  2. liverfun 15.10.2019 06:27 # liverfun
    Нах эта показуха была с обещаниями уйти с поля, сами англичане породили этот конфликт и призвали ту группу дурачков прийти. Надо было тихо и спокойно отыграть матч, а потом уже жаловаться.
    Во всей ситуации жалко лишь сборную болгарии и нормальных местных зрителей, все они оказались жертвами недалеких сборников англии типа стерлинга, роуза и подобных, которые сами же и спровоцировали конфликт, а теперь 100% будут строить из себя пострадавших

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  3. xhakaboom 15.10.2019 06:24 # xhakaboom
    Они еще с Россией не играли. Русские самые мерзкие расисты

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  4. tursa 15.10.2019 06:18 # tursa
    только английских темнокожих задевает, остальным как-то похер

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  5. ignatik 15.10.2019 06:06 # ignatik
    Я не расист и не националист, но только обезьяны слышат звуки обезьян. Зачем на такое обращать внимания?
    Все разговоры до матча может и спровоцировали все это. Этим наверное все равно было на футбол. А потом решили прийти по красоваться.
    И почему только с Англией такой геморрой?!!!

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