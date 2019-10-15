Президент FA объяснил, почему сборная Англии не ушла с поля
Президент FA Грег Кларк объяснил, почему сборная Англии не ушла с поля при проявлениях расизма со стороны болгарских фанатов во время матча в Софии.
Сверхубедительная победа 0:6 англичан в рамках отбора к Евро-2020 в понедельник вечером была омрачена расистскими оскорблениями, что звучали с трибун во время первого тайма.
В преддверии выезда в столицу Болгарии игроки сборной Англии договорились уйти с поля при проявлениях расизма, но этого так и не сделали. По словам Кларка, это было совместное решение команды и главного тренера Гарета Саутгейта.
"Это был неприятный вечер. Один из самых ужасных вечеров, что я только видел в футболе. До матча, еще в Чехии, я разговаривал с Гаретом и Харри Кейном, и мы обсудили, как будем вести себя".
"Я сидел на трибунах, но как только рефери дал свисток на перерыв, я спустился вниз. Я поговорил с Гаретом, чтобы установить факты".
"Он сказал мне: "Игроки слышали звуки обезьяны". Они пожаловались рефери, а рефери остановил игру, чтобы диктор сделал предупреждение по стадиону. Затем это случилось снова".
"Тогда рефери сказал Гарету: "Вы хотите уйти с поля?" Гарет ответил: "Нет, до перерыва четыре минуты, давайте доиграем тайм, а там я поговорю с игроками".
"В перерыве он поговорил с игроками, и все они сказали: "Нет, мы хотим играть, мы хотим закончить матч, мы хотим одержать победу, мы не хотим, чтобы победили расисты!"
"Я и сам слышал расистские кричалки. Я видел группу из примерно 50 мужчин, одетых в черное, и они делали политические жесты, как мне показалось".
"Я не могу быть абсолютно уверен, это было в 100 метрах от меня, но это выглядело ужасно. В перерыве меня заверили, что их всех вывели со стадиона и что только эта группа создавала все проблемы".
"Я уже поговорил с УЕФА, в перерыве и после матча, и они проведут тщательное расследование. Они изучат не только показания рефери, но и записи камер, возьмут свидетельские показания, чтобы ответить должным образом на эти ужасные сцены расизма", — цитирует Кларка Daily Star.
15.10.2019 06:00
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Последние комментарии:
Все больше и больше уважаешь британцев. Люди предки которых относились к чернокожим как к животным, так пересмотрели свое отношение к ним и болезненно реагируют на любые формы проявления расизма.
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Нах эта показуха была с обещаниями уйти с поля, сами англичане породили этот конфликт и призвали ту группу дурачков прийти. Надо было тихо и спокойно отыграть матч, а потом уже жаловаться.
Во всей ситуации жалко лишь сборную болгарии и нормальных местных зрителей, все они оказались жертвами недалеких сборников англии типа стерлинга, роуза и подобных, которые сами же и спровоцировали конфликт, а теперь 100% будут строить из себя пострадавших
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Они еще с Россией не играли. Русские самые мерзкие расисты
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только английских темнокожих задевает, остальным как-то похер
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Я не расист и не националист, но только обезьяны слышат звуки обезьян. Зачем на такое обращать внимания?
Все разговоры до матча может и спровоцировали все это. Этим наверное все равно было на футбол. А потом решили прийти по красоваться.
И почему только с Англией такой геморрой?!!!
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