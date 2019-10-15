Мактоминей до сих пор общается с Моуриньо

Скотт Мактоминей и Жозе Моуриньо Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей рассказал, что продолжает общаться с бывшим наставником "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

Именно Моуриньо устроил дебют для Мактоминея за первую команду "Юнайтед" в матче против "Арсенала" в концовке 2016/17.

С тех пор 22-летний шотландец добился огромного прогресса и теперь является твердым игроком основы "красных дьяволов", однако отношения Скотта и Моуриньо не оборвались с увольнением Жозе из "Юнайтед" в декабре.

"Как вы понимаете, я не хочу слишком говорить о предыдущих тренерах, но Жозе — очень особенный для меня. Он до сих пор контактирует со мной после некоторых матчей".

"Он всегда будет занимать особенное место в моем сердце и сердцах моей семьи, потому что именно он привел меня в команду и доверял мне".

"Я в огромном долгу перед ним — если бы не он, меня здесь, возможно, не было бы", — сообщил Мактоминей Sky Sports.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2019 00:05

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  1. empry 15.10.2019 02:03 # empry
    Скотт единственное светлое пятно во всем том ужасе, что сейчас творится в клубе. Давно таких воспитанников не было в команде.

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  2. chebrec 15.10.2019 00:06 # chebrec
    Отец и сын

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