Мактоминей до сих пор общается с Моуриньо

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей рассказал, что продолжает общаться с бывшим наставником "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

Именно Моуриньо устроил дебют для Мактоминея за первую команду "Юнайтед" в матче против "Арсенала" в концовке 2016/17.



С тех пор 22-летний шотландец добился огромного прогресса и теперь является твердым игроком основы "красных дьяволов", однако отношения Скотта и Моуриньо не оборвались с увольнением Жозе из "Юнайтед" в декабре.



"Как вы понимаете, я не хочу слишком говорить о предыдущих тренерах, но Жозе — очень особенный для меня. Он до сих пор контактирует со мной после некоторых матчей".



"Он всегда будет занимать особенное место в моем сердце и сердцах моей семьи, потому что именно он привел меня в команду и доверял мне".



"Я в огромном долгу перед ним — если бы не он, меня здесь, возможно, не было бы", — сообщил Мактоминей Sky Sports.