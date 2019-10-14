Англичане ответили на расизм шестью безответными голами

Звучавшие с трибун оскорбления расистского характера не помешали сборной Англии огорчить Болгарию шестью безответными голами и стать еще на шаг ближе к Евро-2020.

После поражения 2:1 от чехов главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт поменял половину полевых игроков. Тайрон Мингс и Бен Чилуэлл освежили линию обороны, Харри Уинкс и Росс Баркли — полузащиту, Маркус Рэшфорд — нападение. Эти пятеро появились вместо Майкла Кина, Данни Роуза, Деклана Райса, Мейсона Маунта и Джейдона Санчо.



Как и в предыдущем матче, Англии удался быстрый гол. На седьмой минуте Маркус Рэшфорд завладел мячом на левом краю поля, почти у лицевой линии, на ложном замахе убрал в сторону опекуна, а затем пробил с острого угла под перекладину — 0:1.



Вскоре хозяева огрызнулись дальним ударом, но Джордан Пикфорд был на чеку. Англия забрала мяч себе, хотя угрозы не создавала.



Взяв паузу, на 20-й минуте гости удвоили счет. Рахим Стерлинг сыграл в стенку с Харри Кейном, а затем прострелил вдоль ворот. На дальнюю штангу уже подоспел Росс Баркли — 0:2.



Разочарование, которое начала испытывать домашняя команда, стало передаваться ее болельщикам — с трибун посыпались оскорбления расистского характера.



Англия ответила на оскорбления блестяще — еще одним голом. На 32-й минуте Кейн, заметив рывок Баркли, забросил верхом мяч в штрафную, а Росс без помех пробил головой — 0:3.



Вскоре рефери пришлось временно приостановить игру из-за продолжившихся оскорблений, но после консультацией с Кейном и Саутгейтом матч продолжился.



А уже в компенсированное время Стерлинг из пределов вратарской замкнул прострел Кейна — 0:4.



Во втором тайме болгары совсем бросили играть, за исключением своего голкипера. Вратарский сейвы и собственная расточительность никак не позволяли англичанам сделать счет крупнее.



Однако преимущество гостей было подавляющим, и в конце концов пятый гол случился. На 69-й минуте Кейн сделал свою третью результативную передачу, отправив Стерлинга к воротам по центру — 0:5.



На 85-й минуте отличился и сам Кейн, изящно обыграв защитника, ворвавшись в штрафную по левому краю и неотразимо пробив в ближний угол ворот — 0:6.



Англия легко могла забить еще, но вышедшим на замену Джейдону Санчо и Каллуму Уилсону немного не повезло.



Сборная Англии одержала убедительную победу, ответив на расистские оскорбления градом голов. Однако из-за осечки в Праге в минувшую пятницу вопрос с выходом "трех львов" на Евро-2020 откладывается до следующего матча.



Сборная Болгарии — сборная Англии — 0:6 (0:4)



Голы: Рэшфорд 7, Баркли 20, 32, Стерлинг 45, 69, Кейн 85.



Болгария: Илиев, Занев, Хадзиев, Терзиев, Пашов, Вандерсон (Малинов 76), Констадинов, Десподов, Сармов (Краев 45), Попов, Иса (Иванов 68).



Англия: Пикфорд, Триппьер, Мингс, Магуайр, Чилуэлл, Уинкс, Хендерсон, Баркли (Маунт 73), Стерлинг (Санчо 73), Кейн, Рэшфорд (Уилсон 76).



Предупреждение: Хендерсон.