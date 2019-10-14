Линделеф не собирался в "Барселону"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф заявил, что у него не было мыслей перейти в "Барселону" минувшим летом.

В прошлом месяце агент Линделефа поведал, что "Барселона" не просто интересовалась его клиентом, но и сделала несколько предложений о покупке.



Тогда "красные дьяволы" заблокировали сделку, однако 25-летний швед был более чем рад остаться в Манчестере.



"Об этом было много всего написано. Но у меня есть контракт с "Юнайтед", и я знаю, что такое преданность".



"Лично для меня такого вопроса никогда не стояло — я всегда хотел остаться в "Юнайтед", и я очень верю в то, что мы делаем, и именно поэтому я заключил новый контракт. Я обожаю представлять "Юнайтед" и носить эту футболку каждый день".



"Когда я переходил сюда, моей целью было завоевывать трофеи и хорошо играть, радуя всех болельщиков. Но пока я остаюсь без трофеев, и это моя большая цель — увезти домой какой-нибудь большой трофей".



"Если мы сможем достичь уровня в соответствии с нашим потенциалом и каждый будет играть в свой лучший футбол, мы сможем выигрывать трофеи", — сообщил Линделеф Expressen.