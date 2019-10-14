Михел Ворм вернулся в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" объявил о возвращении в клуб голкипера Михела Ворма, который заключил контракт до конца сезона.

Напомним, перед международным перерывом "шпоры" потерпели сокрушительное поражение 3:0 от "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги. Этот матч, помимо сенсационного результата, запомнился также нелепой травмой Уго Льориса.



Первый номер "Тоттенхэма" вывихнул плечо уже в самом начале поединка и теперь вернется на футбольное поле Нового года.



Оставшись на последнем рубеже только с Пауло Гассанигой, лондонский клуб решил выйти на рынок свободных агентом для укрепления последнего рубежа.



Благо "Тоттенхэму" не пришлось долго искать, потому что Ворм, покинувший Северный Лондон в конце сезона 2018/19, все еще находился без клуба. Таким образом, 35-летний голландец воссоединился с командой Маурисио Почеттино.



Ранее в своей карьере Ворм провел пять лет в "Тоттенхэме" и почти все это время исполнял роль дублера для Льориса, сыграв только 47 матчей во всех соревнованиях.