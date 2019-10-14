Дин Хендерсон метит на место Де Хеа

Бывший тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" Эрик Стил предупредил Давида Де Хеа, что Дин Хендерсон желает потеснить того в роли первого номера "красных дьяволов".

Как известно, сейчас Хендерсон проводит второй подряд сезон на правах аренды в "Шеффилд Юнайтед". Дин сыграл ключевую роль в достижении "клинками" Премьер-Лиге, а теперь блестяще проявляет себя в высшем дивизионе.



По словам Стила, у 22-летнего англичанина есть гораздо более серьезные амбиции, которые касаются свитера с первым номером на "Олд Траффорд".



"У него есть все необходимые физические данные. Плюс эта дерзость и уверенность в себе. Он считает себя главным конкурентом для Давида Де Хеа в "Манчестер Юнайтед", и я обожаю это. Пускай даже прямо сейчас его нет в клубе".



"Я не вижу в этом проблемы. Он делает правильные вещи и набирается опыта в хорошем клубе. Он все еще молод для голкипера. Петер Шмейхель не пришел на "Олд Траффорд", пока ему не исполнилось 28. Давид Де Хеа был исключением в свои 19-20. Я сказал об этом Дину с глазу на глаз. Он все еще молодой голкипер".



"Зная Дина, я уверен, он хочет, чтобы "Манчестер Юнайтед" продолжал отправлять своих скаутов на матчи "Шеффилд Юнайтед". Он знает, что за ним наблюдают. Он знает, что от него требуется".



"В этом клубе есть несколько хороших голкиперов. Давид Де Хеа подписал новый контракт. Серхио Ромеро талантлив, а Ли Грант очень опытен. Но когда Ричард Хартис (тренер вратарей МЮ) спросит "кто составит конкуренцию Де Хеа?", уверен, Дин будет думать про себя, что он может стать первым номером в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Стил The Athletic.