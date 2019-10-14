Виллиан: "Немного странно, что теперь Лэмпард мой босс"

Вингер "Челси" Виллиан признался, что он находит странным играть под руководством Фрэнка Лэмпарда, с которым он вместе делил раздевалку.

31-летний бразилец является одним из немногих в нынешнем составе "Челси", кому довелось играть бок о бок с Лэмпардом, пускай это и продлилось только один сезон.



Виллиан испытывает странные чувства по этому поводу, но в то же время доволен сотрудничеством с Лэмпардом в его новой роли.



"Он был умным игроком, одним из лучших на своей позиции. Классным игроком. Когда видишь игрока вроде него, ты можешь сказать, что в будущем он, возможно, станет тренером. И вот он здесь с нами!"



"Это немного странно, что теперь он мой босс, но я очень рад снова работать с ним. Он вселяет в меня уверенность, чтобы играть. Он хочет, чтобы я был счастлив. Своей игрой в паре последних матчей я частично обязан ему".



"Он всегда говорит мне: "Я хочу, чтобы ты был счастлив". Поэтому-то я и играю так, как играю", — сообщил Виллиан официальному веб-сайту "Челси".