Фанат сборной Англии умер в Софии
За считанные часы до матча сборной Англии против Болгарии в рамках отбора к Евро-2020 болельщик "трех львов" был найден мертвым в Софии.
Поддержать команду Гарета Саутгейта в столицу Болгарии отправились около 3,400 фанатов, но одному из них не суждено вернуться домой живым.
Как сообщает The Telegraph, около 10 утра в самом центре Софии, близ Борисовой градины, был обнаружен 32-летний мужчина в "беспомощном" состоянии.
Пострадавший от рук неизвестных был доставлен в местный госпиталь, однако начал вести себя агрессивно и угрожать медицинскому персоналу, который вызвал полицию, и по пути в участок мужчина скончался.
Погибшим оказался английский фанат, и в данный момент власти обоих государств устанавливают обстоятельства произошедшего.
Добавим, в другом инциденте перед матчем болельщику сборной Англии местные фанаты сломали руку.
14.10.2019 19:00
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Бутылку в жопе у него не обнаружили? Вдруг дело рук мусоров.
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гпенсы во всем виноваты
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ебать того лысого ( не дожил до матча ( печально (
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