Фанат сборной Англии умер в Софии

За считанные часы до матча сборной Англии против Болгарии в рамках отбора к Евро-2020 болельщик "трех львов" был найден мертвым в Софии.

Поддержать команду Гарета Саутгейта в столицу Болгарии отправились около 3,400 фанатов, но одному из них не суждено вернуться домой живым.



Как сообщает The Telegraph, около 10 утра в самом центре Софии, близ Борисовой градины, был обнаружен 32-летний мужчина в "беспомощном" состоянии.



Пострадавший от рук неизвестных был доставлен в местный госпиталь, однако начал вести себя агрессивно и угрожать медицинскому персоналу, который вызвал полицию, и по пути в участок мужчина скончался.



Погибшим оказался английский фанат, и в данный момент власти обоих государств устанавливают обстоятельства произошедшего.



Добавим, в другом инциденте перед матчем болельщику сборной Англии местные фанаты сломали руку.