Фанат сборной Англии умер в Софии

София За считанные часы до матча сборной Англии против Болгарии в рамках отбора к Евро-2020 болельщик "трех львов" был найден мертвым в Софии.

Поддержать команду Гарета Саутгейта в столицу Болгарии отправились около 3,400 фанатов, но одному из них не суждено вернуться домой живым.

Как сообщает The Telegraph, около 10 утра в самом центре Софии, близ Борисовой градины, был обнаружен 32-летний мужчина в "беспомощном" состоянии.

Пострадавший от рук неизвестных был доставлен в местный госпиталь, однако начал вести себя агрессивно и угрожать медицинскому персоналу, который вызвал полицию, и по пути в участок мужчина скончался.

Погибшим оказался английский фанат, и в данный момент власти обоих государств устанавливают обстоятельства произошедшего.

Добавим, в другом инциденте перед матчем болельщику сборной Англии местные фанаты сломали руку.


Метки болельщики, происшествия, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2019 19:00

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  1. brown-ale 14.10.2019 19:13 # brown-ale
    Бутылку в жопе у него не обнаружили? Вдруг дело рук мусоров.

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  2. gunars 14.10.2019 19:04 # gunars
    гпенсы во всем виноваты

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  3. roberto-89 14.10.2019 19:04 # roberto-89
    ебать того лысого ( не дожил до матча ( печально (

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