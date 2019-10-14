"Челси" понес уже пять потерь в этот международный перерыв

Этот международный перерыв обернулся для "Челси" травмами уже пяти игроков.

Наибольшее беспокойство у главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, наверняка, вызывает состояние полузащитника Нголо Канте, которого с концовки прошлого сезона постоянно тревожат различные травмы.



Свое очередное повреждение — паховых мышц — Канте получил на разминке матча сборной Франции против Исландии в минувшую пятницу.



Кроме того, возникли проблемы со здоровьем у полузащитника Матео Ковачича, который пострадал в матче за сборную Хорватии против Уэльса накануне, столкнувшись с Беном Дэвисом из "Тоттенхэма".



Ковачич так и не смог выйти на второй тайм матча своей сборной, однако характер его повреждения пока неясен, сообщат Evening Standard.



Вынужденная замена потребовалась и Андреасу Кристенсену во время матча сборной Дании против Швейцарии. Предположительно, защитник "Челси" получил травму паха.



Наконец, из молодежной сборной Англии досрочно вернулись Рис Джеймс и Тревор Чалоба, что только добавит головной боли медицинскому штабу "Челси".