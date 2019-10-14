"Челси" понес уже пять потерь в этот международный перерыв
Этот международный перерыв обернулся для "Челси" травмами уже пяти игроков.
Наибольшее беспокойство у главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, наверняка, вызывает состояние полузащитника Нголо Канте, которого с концовки прошлого сезона постоянно тревожат различные травмы.
Свое очередное повреждение — паховых мышц — Канте получил на разминке матча сборной Франции против Исландии в минувшую пятницу.
Кроме того, возникли проблемы со здоровьем у полузащитника Матео Ковачича, который пострадал в матче за сборную Хорватии против Уэльса накануне, столкнувшись с Беном Дэвисом из "Тоттенхэма".
Ковачич так и не смог выйти на второй тайм матча своей сборной, однако характер его повреждения пока неясен, сообщат Evening Standard.
Вынужденная замена потребовалась и Андреасу Кристенсену во время матча сборной Дании против Швейцарии. Предположительно, защитник "Челси" получил травму паха.
Наконец, из молодежной сборной Англии досрочно вернулись Рис Джеймс и Тревор Чалоба, что только добавит головной боли медицинскому штабу "Челси".
14.10.2019 18:00
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Последние комментарии:
Задолбали уже эти сборные, опять в Арсенал превращаются
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Засада. Лэмпс, держись!
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Честно сказать задолбали эти сборные. Вообще нет интерес )
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проклятье Абрамовича в действии...
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Канте - очень плохо.
Ковачич - плохо.
Кристенсен - 50/50%
Джеймс - печально, но терпимо. В принципе, Аспиликуэта изменился в лучшую сторону.
Чалоба - здоровья.
Плохо, сборные снова косят игроков. В ближайшем туре Пенсы с Ньюкаслом дома, а потом гостевые игры с: Аяксом, Бернли и далее игра с Мю в Кубке лиги. Терпимо, в принципе
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5 (2)
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Похоже у пенсов завод по производстве чалоб.
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Ну бля, понеслась.
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