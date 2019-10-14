"Челси" понес уже пять потерь в этот международный перерыв

Матео Ковачич Этот международный перерыв обернулся для "Челси" травмами уже пяти игроков.

Наибольшее беспокойство у главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, наверняка, вызывает состояние полузащитника Нголо Канте, которого с концовки прошлого сезона постоянно тревожат различные травмы.

Свое очередное повреждение — паховых мышц — Канте получил на разминке матча сборной Франции против Исландии в минувшую пятницу.

Кроме того, возникли проблемы со здоровьем у полузащитника Матео Ковачича, который пострадал в матче за сборную Хорватии против Уэльса накануне, столкнувшись с Беном Дэвисом из "Тоттенхэма".

Ковачич так и не смог выйти на второй тайм матча своей сборной, однако характер его повреждения пока неясен, сообщат Evening Standard.

Вынужденная замена потребовалась и Андреасу Кристенсену во время матча сборной Дании против Швейцарии. Предположительно, защитник "Челси" получил травму паха.

Наконец, из молодежной сборной Англии досрочно вернулись Рис Джеймс и Тревор Чалоба, что только добавит головной боли медицинскому штабу "Челси".


Метки Канте, Ковачич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. iceteam 14.10.2019 18:56 # iceteam
    Задолбали уже эти сборные, опять в Арсенал превращаются

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  2. sausage 14.10.2019 18:54 # sausage
    Засада. Лэмпс, держись!

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  3. liverpool-95 14.10.2019 18:26 # liverpool-95
    Честно сказать задолбали эти сборные. Вообще нет интерес )

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  4. only--liverpool 14.10.2019 18:13 # only--liverpool
    проклятье Абрамовича в действии...

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  5. staryi-eblan 14.10.2019 18:10 # staryi-eblan
    Канте - очень плохо.
    Ковачич - плохо.
    Кристенсен - 50/50%
    Джеймс - печально, но терпимо. В принципе, Аспиликуэта изменился в лучшую сторону.
    Чалоба - здоровья.

    Плохо, сборные снова косят игроков. В ближайшем туре Пенсы с Ньюкаслом дома, а потом гостевые игры с: Аяксом, Бернли и далее игра с Мю в Кубке лиги. Терпимо, в принципе

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  6. ganinilyha 14.10.2019 18:08 # ganinilyha
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  7. chr1s8rown 14.10.2019 18:07 # chr1s8rown
    Похоже у пенсов завод по производстве чалоб.

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  8. sexan 14.10.2019 18:07 # sexan
    Ну бля, понеслась.

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