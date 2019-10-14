Аллегри сделает Эвра своим помощником, если возглавит "Юнайтед"

Массимилиано Аллегри сделает Патриса Эвра своим ассистентом, если станет главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Аллегри, интерес к которому также проявляет "Тоттенхэм", считается одним из фаворитов на замену Оле Гуннару Сульшеру, под которым вовсю раскачивается кресло после худшего за последние 30 лет старта сезона для "Юнайтед".



Ранее пресса сообщала, что Массимилиано открыт к работе на "Олд Траффорд". Аллегри находится в поисках нового пристанища с конца прошлого сезона, когда ему указал на дверь "Ювентус", и "Юнайтед", несмотря на все свои проблемы, соответствует его амбициям.



По информации Daily Mail, если Аллегри действительно потеснит Сульшера на тренерском мостике "красных дьяволов", то включит в свой штаб Эвра, который отыграл у него два сезона в Турине.



За время совместной работы у Аллегри и Эвра сложились очень хорошие отношения, вдобавок Патрис прекрасно знает "Юнайтед" изнутри — француз выступал за "дьяволов" с 2006 по 2014 год, выиграв Лигу Чемпионов и пять титулов Премьер-Лиги.



Отметим, что в данный момент Эвра и так работает в структуре "Юнайтед", который вызвался помочь своему бывшему защитнику с получением тренерской лицензии. А в прошлом сезоне Патрис был замечен в компании исполнительного директора "дьяволов" Эда Вудворда, который, по слухам, рассматривал француза как кандидата на должность спортивного директора.