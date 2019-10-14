Эрикссон убедил Абрамовича купить "Челси" вместо "Тоттенхэма"

Свен Йоран Эрикссон и Роман Абрамович Бывший главный тренер сборной Англии Свен Йоран Эрикссон поведал, что именно он убедил Романа Абрамовича купить "Челси", а не "Тоттенхэм".

За 16 лет при Абрамовиче "синие" выиграли пять титулов Премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, а также Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Однако судьба "Челси" как клуба могла бы сложиться и иначе, если бы не вмешательство Эрикссона, к экспертному мнению которого Абрамович обратился в 2003 году.

"Мы встретились в Les Ambassadeurs (казино в Лондоне). Там было трое мужчин. Один одет с иголочки, второй так себе, а про третьего я подумал, что он водитель. Конечно, это был Роман".

"Он хотел купить клуб в Москве, поэтому мы отправились в Москву на три дня. Мы посмотрели все клубы, и я сказал покупать "Динамо". У них была лучшая инфраструктура".

"Затем я отправился отдыхать, и мне позвонил его помощник. Роман передумал. Теперь он хочет купить клуб в Лондоне".

"Тоттенхэм" или "Челси"? Я спросил: "А чего он хочет с ним делать?" Он сказал, что хочет побеждать".

"Поэтому я сказал: "Тогда покупай "Челси". Тебе придется сменить половину команду. В "Тоттенхэме" тебе придется поменять команду целиком", — сообщил Эрикссон The Times.


Метки Абрамович, Тоттенхэм, Челси, Эрикссон

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2019 16:00

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  1. lampard78 14.10.2019 16:14 # lampard78
    Ну, Челси в последний сезон до Абрамовича занял 2 место в апл, так что такой совет был вполне осмысленным.

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  2. bes-ter 14.10.2019 16:01 # bes-ter
    Ромка водитель)

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  3. drogbik 14.10.2019 16:01 # drogbik
    вообще то две лиги европы

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