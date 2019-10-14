Алиссон сыграет против "Юнайтед"

Голкипер Алиссон вернется в ворота "Ливерпуля" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Алиссон отсутствует с матча первого тура против "Норвича", когда он получил надрыв икроножной мышцы.



Все это время ворота "красных" защищал Адриан, который был подписан свободным агентом за считанные дни до старта сезона.



Однако совсем скоро Адриану придется вернуться туда, куда его и приглашали — на скамейку запасных. Как утверждает The Telegraph, во время международного перерыва Алиссон значительно улучшил свою форму и теперь снова готов играть.



Алиссон уже достаточно давно тренируется без каких-либо ограничений, и никаких медицинских барьеров перед бразильцем более не существует — теперь решение всецело за главным тренером Юргеном Клоппом, который ранее обещал, что его первый номер точно поправится к выезду на "Олд Траффорд" 20 октября.