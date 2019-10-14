Алиссон сыграет против "Юнайтед"

Алиссон Голкипер Алиссон вернется в ворота "Ливерпуля" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Алиссон отсутствует с матча первого тура против "Норвича", когда он получил надрыв икроножной мышцы.

Все это время ворота "красных" защищал Адриан, который был подписан свободным агентом за считанные дни до старта сезона.

Однако совсем скоро Адриану придется вернуться туда, куда его и приглашали — на скамейку запасных. Как утверждает The Telegraph, во время международного перерыва Алиссон значительно улучшил свою форму и теперь снова готов играть.

Алиссон уже достаточно давно тренируется без каких-либо ограничений, и никаких медицинских барьеров перед бразильцем более не существует — теперь решение всецело за главным тренером Юргеном Клоппом, который ранее обещал, что его первый номер точно поправится к выезду на "Олд Траффорд" 20 октября.


Метки Алиссон, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2019 15:00

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  1. frisby 14.10.2019 16:21 # frisby
    хорошая новость. Но не говори ГОП..

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  2. beatles-red 14.10.2019 16:11 # beatles-red
    Да там даже третий вратарь ЛФК остоит на ноль

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  3. liverpool1892est 14.10.2019 15:36 # liverpool1892est
    Пизда дьяволенкам

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  4. redstyle 14.10.2019 15:22 # redstyle
    Не повезло...муму

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  5. dom1no 14.10.2019 15:14 # dom1no
    Всякий шанс убивают для скама

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