"Лидс" надеется привлечь инвестиции владельцев ПСЖ

Владелец "Лидса" Андреа Радриццани рассказал, что надеется привлечь боссов ПСЖ в свой клуб в качестве соинвесторов.

Радриццани, чье собственное состояние оценивается в 435 миллионов фунтов, владеет "Лидсом" с 2017 года. За это время итальянец убедился, что его клубу нужны инвестиции совсем другого уровня, чтобы выйти на более высокий уровень.



Радриццани является близким другом президента ПСЖ и Qatari Sports Investment Нассера Аль-Хелаифи, надеясь, что тот станет стратегическим партнером для "белых" и позволит клубу с "Элланд Роуд" составить реальную конкуренцию "Манчестер Сити".



"Ко мне обратились более 20 инвесторов, и я выбрал троих".



"Что касается варианта с Qatari Sports Investment и Нассера, то в первую очередь скажу, что они мои друзья, мы давно состоим в хороших отношениях. Во-вторых, у них есть возможность сделать так, чтобы этот клуб соперничал с "Манчестер Сити". Так что это может быть великолепной возможностью для фанатов".



"Второй инвестор — из Америки. Он большой фанат "Лидса" с детства, и мне нравится это. Еще один является владельцем итальянского клуба. Владея другим клубом, ты можешь наладить систему, которая позволит тебе выступать эффективнее — мы могли бы брать игроков в аренду, повышая уровень мастерства своего состава".



"Самое важное для меня — снова сделать "Лидс" большим клубом. Я не знаю, когда открою дверь для инвестиций — надеюсь, когда мы уже будем в Премьер-Лиге. Финансовая поддержка будет важна в Премьер-Лиге", — сообщил Радриццани The Times.