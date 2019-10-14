Джеррард: "Был бы счастлив поиграть у Клоппа"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что он был бы счастлив поиграть у Юргена Клоппа.

Джеррард, который ныне является главным тренером "Рейнджерс", сыграл за "красных" 710 матчей до своего ухода в "ЛА Гэлакси" летом 2015 — за считанные месяцы до назначения Клоппа.



С тех пор "Ливерпуль" добился впечатляющего прогресса и второй сезон подряд реально претендует на титул Премьер-Лиги, который Джеррарду так и не удалось выиграть за свою блестящую карьеру. Стивен жалеет, что сейчас он не может снова надеть красную футболку и выйти на поле.



"На жизненном пути у тебя всегда возникают такие небольшие мысли. Стоило ли мне остаться в "Ливерпуле"? Стоило ли мне продлить свой контракт на год? Или мне стоило затем вернуться как игроку?"



"Такие вещи всегда приходят в голову, но я принял свои решения. Я очень горжусь своей карьерой в "Ливерпуле", и я очень горжусь своим положением сейчас как тренера. Я хочу сохранять концентрацию, продолжать учиться и расти, а там посмотрим, к чему меня это приведет".



"Но, конечно, ты невольно думаешь, что было бы, если бы я остался в "Ливерпуле" чуть подольше и стал бы для Юргена Клоппа тем, кто выходит на заключительные 10-15 минут со скамейки".



"Конечно, у меня есть такие мысли — и я был бы счастлив поиграть у него", — цитирует Джеррарда Sky Sports.