Венгер выпустит свою автобиографию в 2020 году
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выпустит свою первую автобиографическую книгу в следующем году.
Книга Арсена под названием "Моя жизнь в красно-белом" (My Life in Red and White) выйдет в свет осенью 2020 и будет посвящена насыщенной карьере 69-летнего француза, сообщает Daily Mail.
Венгер тренировал "Арсенал" с октября 1996 по май 2018, установив рекорд по длительности пребывания на тренерском мостике лондонского клуба. За это время Арсен выиграл множество трофеев, включая три титула Премьер-Лиги.
Как видно по названию, эта книга преимущественно будет посвящена периоду работы Венгера в Англии. Ожидается, что Арсен расскажет как о своих успехах, так и о поздней стадии своей карьеры на "Эмирейтс", когда он перестал ладить с фанатами и в итоге был вынужден уйти за год до истечения своего контракта.
14.10.2019 12:55
Просмотров: 158
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
и как обычно обоссыт ссаный му му уихихихихихи
(ответить)
"Я мог бы"
Идеальное название.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий