Венгер выпустит свою автобиографию в 2020 году

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выпустит свою первую автобиографическую книгу в следующем году.

Книга Арсена под названием "Моя жизнь в красно-белом" (My Life in Red and White) выйдет в свет осенью 2020 и будет посвящена насыщенной карьере 69-летнего француза, сообщает Daily Mail.



Венгер тренировал "Арсенал" с октября 1996 по май 2018, установив рекорд по длительности пребывания на тренерском мостике лондонского клуба. За это время Арсен выиграл множество трофеев, включая три титула Премьер-Лиги.



Как видно по названию, эта книга преимущественно будет посвящена периоду работы Венгера в Англии. Ожидается, что Арсен расскажет как о своих успехах, так и о поздней стадии своей карьеры на "Эмирейтс", когда он перестал ладить с фанатами и в итоге был вынужден уйти за год до истечения своего контракта.