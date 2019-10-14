Венгер выпустит свою автобиографию в 2020 году

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выпустит свою первую автобиографическую книгу в следующем году.

Книга Арсена под названием "Моя жизнь в красно-белом" (My Life in Red and White) выйдет в свет осенью 2020 и будет посвящена насыщенной карьере 69-летнего француза, сообщает Daily Mail.

Венгер тренировал "Арсенал" с октября 1996 по май 2018, установив рекорд по длительности пребывания на тренерском мостике лондонского клуба. За это время Арсен выиграл множество трофеев, включая три титула Премьер-Лиги.

Как видно по названию, эта книга преимущественно будет посвящена периоду работы Венгера в Англии. Ожидается, что Арсен расскажет как о своих успехах, так и о поздней стадии своей карьеры на "Эмирейтс", когда он перестал ладить с фанатами и в итоге был вынужден уйти за год до истечения своего контракта.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2019 12:55

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  1. roberto-89 14.10.2019 13:08 # roberto-89
    и как обычно обоссыт ссаный му му уихихихихихи

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  2. gerrard08 14.10.2019 12:57 # gerrard08
    "Я мог бы"
    Идеальное название.

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