Эриксен отказался от 50-процентного повышения зарплаты в "Тоттенхэме"
Финальная попытка "Тоттенхэма" склонить полузащитника Кристиана Эриксена к новому контракту завершилась провалом.
Как известно, действующий контракт Эриксена истекает в конце этого сезона. Минувшим летом Кристиану не удалось покинуть Северный Лондон, однако он по-прежнему настроен на смену клуба.
Свои намерения 27-летний датчанин подтвердил, отклонив предложение "шпор" о новой сделке. Как сообщает AS со ссылкой на близкий к игроку источник, "Тоттенхэм" был готов заключить с Эриксеном новый четырехлетний контракт с 50-процентным повышением зарплаты — с 4 до 6 миллионов евро (5.3 млн. фунтов) в год, уже после уплаты налогов.
Согласившись, Кристиан встал бы в один ряд с Уго Льорисом и Деле Алли — больше них в "Тоттенхэме" зарабатывает только нападающий Харри Кейн (8.8 млн. евро в год).
По информации издания, теперь этой ситуацией намерен воспользоваться "Реал". Королевский клуб готов купить Эриксена уже в январе, не дожидаясь, пока Кристиан станет свободным агентом.
Если минувшим летом "Тоттенхэм" оценивал Эриксена в 70 млн. евро (61.3 млн. фунтов), то в январе Кристиан будет стоить гораздо дешевле. Что касается зарплаты, то "Реал" без проблем перебьет предложение "шпор".
14.10.2019 11:00
Просмотров: 1722
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ДА есть же трофеи, чего вы. Ауди Кап, например
(ответить)
играет не хуже Давида Сильвы, но зарабатывает на уровне Каттермола
(ответить)
Вот без всякого хейта, нахуй он не нужен никому из АПЛ. Пусть в Лалиге ходит пешком.
(ответить)
Когда-то еврейская лавочка должна была прикрыться. Сейчас и другим пример покажет.
(ответить)
Еврей неплохо облапошил своих рабов. Главное лапшу навешать про будущие трофеи.
(ответить)
Пздц, они там, похоже, просто за еду работают по нынешним временам. Ладно бы ещё трофеи брали направо и налево, так нет же этого и близко. Леви, походу, их там гипнотизирует всех или детей держит в заложниках.
(ответить)
столько лет сидеть на 80к, когда в других клубах топ-6 пасанам больше платят, слил лучшие годы карьеры.
(ответить)
Просто ему нужны трофис. Такое желание появляется когда их у тебя уводят прямо из под носа, аппетит приходит во время еды
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий