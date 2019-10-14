Эриксен отказался от 50-процентного повышения зарплаты в "Тоттенхэме"

Кристиан Эриксен Финальная попытка "Тоттенхэма" склонить полузащитника Кристиана Эриксена к новому контракту завершилась провалом.

Как известно, действующий контракт Эриксена истекает в конце этого сезона. Минувшим летом Кристиану не удалось покинуть Северный Лондон, однако он по-прежнему настроен на смену клуба.

Свои намерения 27-летний датчанин подтвердил, отклонив предложение "шпор" о новой сделке. Как сообщает AS со ссылкой на близкий к игроку источник, "Тоттенхэм" был готов заключить с Эриксеном новый четырехлетний контракт с 50-процентным повышением зарплаты — с 4 до 6 миллионов евро (5.3 млн. фунтов) в год, уже после уплаты налогов.

Согласившись, Кристиан встал бы в один ряд с Уго Льорисом и Деле Алли — больше них в "Тоттенхэме" зарабатывает только нападающий Харри Кейн (8.8 млн. евро в год).

По информации издания, теперь этой ситуацией намерен воспользоваться "Реал". Королевский клуб готов купить Эриксена уже в январе, не дожидаясь, пока Кристиан станет свободным агентом.

Если минувшим летом "Тоттенхэм" оценивал Эриксена в 70 млн. евро (61.3 млн. фунтов), то в январе Кристиан будет стоить гораздо дешевле. Что касается зарплаты, то "Реал" без проблем перебьет предложение "шпор".


Метки Реал, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 14.10.2019 13:10 # vyrentz
    ДА есть же трофеи, чего вы. Ауди Кап, например

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  2. naby-keita 14.10.2019 12:35 # naby-keita
    играет не хуже Давида Сильвы, но зарабатывает на уровне Каттермола

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  3. sausage 14.10.2019 12:05 # sausage
    Вот без всякого хейта, нахуй он не нужен никому из АПЛ. Пусть в Лалиге ходит пешком.

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  4. nikitoid 14.10.2019 11:59 # nikitoid
    Когда-то еврейская лавочка должна была прикрыться. Сейчас и другим пример покажет.

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  5. fc-oil 14.10.2019 11:56 # fc-oil
    Еврей неплохо облапошил своих рабов. Главное лапшу навешать про будущие трофеи.

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  6. lampard78 14.10.2019 11:49 # lampard78
    Пздц, они там, похоже, просто за еду работают по нынешним временам. Ладно бы ещё трофеи брали направо и налево, так нет же этого и близко. Леви, походу, их там гипнотизирует всех или детей держит в заложниках.

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  7. alexomck 14.10.2019 11:14 # alexomck
    столько лет сидеть на 80к, когда в других клубах топ-6 пасанам больше платят, слил лучшие годы карьеры.

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  8. masta 14.10.2019 11:08 # masta
    Просто ему нужны трофис. Такое желание появляется когда их у тебя уводят прямо из под носа, аппетит приходит во время еды

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