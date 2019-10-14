Эриксен отказался от 50-процентного повышения зарплаты в "Тоттенхэме"

Финальная попытка "Тоттенхэма" склонить полузащитника Кристиана Эриксена к новому контракту завершилась провалом.

Как известно, действующий контракт Эриксена истекает в конце этого сезона. Минувшим летом Кристиану не удалось покинуть Северный Лондон, однако он по-прежнему настроен на смену клуба.



Свои намерения 27-летний датчанин подтвердил, отклонив предложение "шпор" о новой сделке. Как сообщает AS со ссылкой на близкий к игроку источник, "Тоттенхэм" был готов заключить с Эриксеном новый четырехлетний контракт с 50-процентным повышением зарплаты — с 4 до 6 миллионов евро (5.3 млн. фунтов) в год, уже после уплаты налогов.



Согласившись, Кристиан встал бы в один ряд с Уго Льорисом и Деле Алли — больше них в "Тоттенхэме" зарабатывает только нападающий Харри Кейн (8.8 млн. евро в год).



По информации издания, теперь этой ситуацией намерен воспользоваться "Реал". Королевский клуб готов купить Эриксена уже в январе, не дожидаясь, пока Кристиан станет свободным агентом.



Если минувшим летом "Тоттенхэм" оценивал Эриксена в 70 млн. евро (61.3 млн. фунтов), то в январе Кристиан будет стоить гораздо дешевле. Что касается зарплаты, то "Реал" без проблем перебьет предложение "шпор".