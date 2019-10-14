Ли Диксон: "Фред не выглядит игроком "Юнайтед"
Экс-звезда "Арсенала" Ли Диксон раскритиковал игру полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда.
В своем втором сезоне после перехода из "Шахтера" Фред не демонстрирует никаких признаков того, что он адаптировался к Премьер-Лиге. Поражение "красных дьяволов" от "Ньюкасла" со счетом 1:0 перед международным перерывом окончательно убедило Диксона, что покупка бразильца была ошибкой.
"Вот мой вердикт: если "Юнайтед" видит во Фреде решение своих проблем, то они в большой беде".
"Каждый раз, когда Фред получает мяч, он делает пас поперек поля. Ты думаешь, что "Юнайтед" будет больше рисковать, уступая в счете, и Фред начнет пасовать вперед, но этого не происходит".
"Очевидно, что он не является ответом на их проблемы. Ты смотришь на всю полузащиту "Манчестер Юнайтед" и не понимаешь, каков их план. По какой системе они играют? Кто-нибудь знает?"
"Против "Ньюкасла" их игра становилась хуже и хуже. А Фред был верен себе — он не выглядит игроком "Манчестер Юнайтед".
"В этой команде недостаточно креативных игроков, и Фред — одна из причин, почему Маркус Рэшфорд не показывает своей лучшей игры", — сообщил Диксон NBC.
14.10.2019 10:00
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Я видел Фреда еще по матчам УПЛ и реально было очень странно видеть новости о возможном интересе со стороны МС и МЮ, с товарищами думали, что это ор какой-то или агент просто раздувает. Но потом.. Вудворт показал Моуру кузькину мать.
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только Ли Диксон не понял, что МЮ выбыл на неопределённое количество лет из гонки за кубок АПЛ...???
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53 ляма.
мдаа, и сколько таких каличных покупок у скама, даже не сосчитать.
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Щас бы у Пепа рвал центр.
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Да отстаньте уже от этого шахтёра. Такое впечатление, что с уходом Лукаку и самовыпиливанием Погба нашли другого козла отпущения. Вот кто, на самом деле, виноват в том, что МЮ играет, как говно.
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"В этой команде недостаточно креативных игроков, и Фред — одна из причин, почему Маркус Рэшфорд не показывает своей лучшей игры", — сообщил Диксон NBC.
Огромные баблище главная причина, почему рэшфорд не показывает своей лучшей игры или то что он показывает - это его потолок.
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что вообще говорить об муму если лошок типо лингарда получает там 200к
там 80% состава санчесы которые доят клуб
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Либо не игрок МЮ, либо Сульшер не может донести чего он от него хочет. Плюс игра МЮ какая-то рваная, без четкого плана на игру. Может дело в этом
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