Ли Диксон: "Фред не выглядит игроком "Юнайтед"

Экс-звезда "Арсенала" Ли Диксон раскритиковал игру полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда.

В своем втором сезоне после перехода из "Шахтера" Фред не демонстрирует никаких признаков того, что он адаптировался к Премьер-Лиге. Поражение "красных дьяволов" от "Ньюкасла" со счетом 1:0 перед международным перерывом окончательно убедило Диксона, что покупка бразильца была ошибкой.



"Вот мой вердикт: если "Юнайтед" видит во Фреде решение своих проблем, то они в большой беде".



"Каждый раз, когда Фред получает мяч, он делает пас поперек поля. Ты думаешь, что "Юнайтед" будет больше рисковать, уступая в счете, и Фред начнет пасовать вперед, но этого не происходит".



"Очевидно, что он не является ответом на их проблемы. Ты смотришь на всю полузащиту "Манчестер Юнайтед" и не понимаешь, каков их план. По какой системе они играют? Кто-нибудь знает?"



"Против "Ньюкасла" их игра становилась хуже и хуже. А Фред был верен себе — он не выглядит игроком "Манчестер Юнайтед".



"В этой команде недостаточно креативных игроков, и Фред — одна из причин, почему Маркус Рэшфорд не показывает своей лучшей игры", — сообщил Диксон NBC.