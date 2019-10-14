Ли Диксон: "Фред не выглядит игроком "Юнайтед"

Фред Экс-звезда "Арсенала" Ли Диксон раскритиковал игру полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда.

В своем втором сезоне после перехода из "Шахтера" Фред не демонстрирует никаких признаков того, что он адаптировался к Премьер-Лиге. Поражение "красных дьяволов" от "Ньюкасла" со счетом 1:0 перед международным перерывом окончательно убедило Диксона, что покупка бразильца была ошибкой.

"Вот мой вердикт: если "Юнайтед" видит во Фреде решение своих проблем, то они в большой беде".

"Каждый раз, когда Фред получает мяч, он делает пас поперек поля. Ты думаешь, что "Юнайтед" будет больше рисковать, уступая в счете, и Фред начнет пасовать вперед, но этого не происходит".

"Очевидно, что он не является ответом на их проблемы. Ты смотришь на всю полузащиту "Манчестер Юнайтед" и не понимаешь, каков их план. По какой системе они играют? Кто-нибудь знает?"

"Против "Ньюкасла" их игра становилась хуже и хуже. А Фред был верен себе — он не выглядит игроком "Манчестер Юнайтед".

"В этой команде недостаточно креативных игроков, и Фред — одна из причин, почему Маркус Рэшфорд не показывает своей лучшей игры", — сообщил Диксон NBC.


Метки Диксон, Манчестер Юнайтед, Фред

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 14.10.2019 13:08 # vyrentz
    Я видел Фреда еще по матчам УПЛ и реально было очень странно видеть новости о возможном интересе со стороны МС и МЮ, с товарищами думали, что это ор какой-то или агент просто раздувает. Но потом.. Вудворт показал Моуру кузькину мать.

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  2. manutd-20champ 14.10.2019 12:30 # manutd-20champ
    только Ли Диксон не понял, что МЮ выбыл на неопределённое количество лет из гонки за кубок АПЛ...???

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  3. gerrard08 14.10.2019 11:08 # gerrard08
    53 ляма.
    мдаа, и сколько таких каличных покупок у скама, даже не сосчитать.

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  4. sausage 14.10.2019 10:46 # sausage
    Щас бы у Пепа рвал центр.

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  5. sausage 14.10.2019 10:44 # sausage
    Да отстаньте уже от этого шахтёра. Такое впечатление, что с уходом Лукаку и самовыпиливанием Погба нашли другого козла отпущения. Вот кто, на самом деле, виноват в том, что МЮ играет, как говно.

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  6. tigerpool 14.10.2019 10:43 # tigerpool
    "В этой команде недостаточно креативных игроков, и Фред — одна из причин, почему Маркус Рэшфорд не показывает своей лучшей игры", — сообщил Диксон NBC.

    Огромные баблище главная причина, почему рэшфорд не показывает своей лучшей игры или то что он показывает - это его потолок.

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  7. blackdreamer 14.10.2019 10:25 # blackdreamer
    что вообще говорить об муму если лошок типо лингарда получает там 200к
    там 80% состава санчесы которые доят клуб

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  8. masta 14.10.2019 10:20 # masta
    Либо не игрок МЮ, либо Сульшер не может донести чего он от него хочет. Плюс игра МЮ какая-то рваная, без четкого плана на игру. Может дело в этом

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