Зарплатная ведомость "Юнайтед" остается самой большой в Премьер-Лиге

Поль Погба и Маркус Рэшфорд Несмотря на ухудшение спортивных результатов "Манчестер Юнайтед", зарплатная ведомость "красных дьяволов" остается самой большой в Премьер-Лиге.

Под руководством Оле Гуннара Сульшера "Юнайтед" выдал свой худший за последние 30 лет старт сезона и прямо сейчас находится на 12-й позиции в Премьер-Лиге, всего в двух очках от зоны вылета.

Вполне очевидно, что клуб с "Олд Траффорд" не получает отдачу от своих инвестиций, тратя кучу денег на покупку игроков и на их последующее содержание.

Как сообщает Daily Mirror, за последние три года зарплатная ведомость "дьяволов" выросла аж на 100 миллионов фунтов (на 43%) — до 332 млн. фунтов, что является рекордом для английского футбола всех времен.

Такой вывод можно сделать после анализа отчета "Юнайтед" за последний финансовый год, совпадающий с сезоном 2018/19. С тех пор "дьяволы" продали Ромелу Лукаку, а Алексиса Санчеса отправили в аренду, но в то же время заключили новые улучшенные контракты с рядом игроков, включая голкипера Давида Де Хеа.

Добавим, что в 2012 году "Юнайтед" обладал только третьей самой крупной зарплатной ведомостью в Премьер-Лиге, уступая "Манчестер Сити" и "Челси".

Рост зарплатных ведомостей в Премьер-Лиге


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. fowler9 14.10.2019 09:41 # fowler9
    Хотите услышать забавную шутку?

    Маркус Рэшфорд выиграл клубную награду «Ман Юнайтед» за лучший гол сентября. Гол, который он забил, был 11-метровым ударом с точки.

    Почему же он тогда выиграл? Потому что этот гол с пенальти — это единственный гол, забитый футболистами основы «Юнайтед» в сентябре.

    Состояние футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

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  2. quavo 14.10.2019 09:36 # quavo
    Да как то похуй , прибыль течет рекой , то ли еще будет когда начнем грести чашки

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  3. ono 14.10.2019 09:33 # ono
    Вижн голешник положил конечно е6ларусам

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  4. ono 14.10.2019 09:23 # ono
    Какой же бальзам на душу пересмотреть в 4к Трилогию Бэтса от Нолана. Никаких сиджиай мультиков и малолетней поепоты от марвел. Тупо реальная жизнь и аxуенный сценарий.

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  5. naby-keita 14.10.2019 09:14 # naby-keita
    Доброе утро!
    всем прекрасной недели и отличных ебабельных манюнайтед выходных

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  6. naby-keita 14.10.2019 09:13 # naby-keita
    только Погба и Решфорд заслуживают свои зарплаты.

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  7. ono 14.10.2019 09:05 # ono
    Нигеры неплохо устроились в мю

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  8. keane16 14.10.2019 09:04 # keane16
    Реал, отсасывая у лионов в начале плова лч, занимая 3ю строчку в бля лиге имел самую большую зп ведомость в мире и что? Новость года

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  9. masta 14.10.2019 09:03 # masta
    Ничего личного, только бизнес

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  10. mikkiynwa 14.10.2019 09:03 # mikkiynwa
    ГЭГЭМЮ

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  11. beatles-red 14.10.2019 09:01 # beatles-red
    Ну хоть в чем то первые

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