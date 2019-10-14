Зарплатная ведомость "Юнайтед" остается самой большой в Премьер-Лиге
Несмотря на ухудшение спортивных результатов "Манчестер Юнайтед", зарплатная ведомость "красных дьяволов" остается самой большой в Премьер-Лиге.
Под руководством Оле Гуннара Сульшера "Юнайтед" выдал свой худший за последние 30 лет старт сезона и прямо сейчас находится на 12-й позиции в Премьер-Лиге, всего в двух очках от зоны вылета.
Вполне очевидно, что клуб с "Олд Траффорд" не получает отдачу от своих инвестиций, тратя кучу денег на покупку игроков и на их последующее содержание.
Как сообщает Daily Mirror, за последние три года зарплатная ведомость "дьяволов" выросла аж на 100 миллионов фунтов (на 43%) — до 332 млн. фунтов, что является рекордом для английского футбола всех времен.
Такой вывод можно сделать после анализа отчета "Юнайтед" за последний финансовый год, совпадающий с сезоном 2018/19. С тех пор "дьяволы" продали Ромелу Лукаку, а Алексиса Санчеса отправили в аренду, но в то же время заключили новые улучшенные контракты с рядом игроков, включая голкипера Давида Де Хеа.
Добавим, что в 2012 году "Юнайтед" обладал только третьей самой крупной зарплатной ведомостью в Премьер-Лиге, уступая "Манчестер Сити" и "Челси".
14.10.2019 09:00
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Маркус Рэшфорд выиграл клубную награду «Ман Юнайтед» за лучший гол сентября. Гол, который он забил, был 11-метровым ударом с точки.
Почему же он тогда выиграл? Потому что этот гол с пенальти — это единственный гол, забитый футболистами основы «Юнайтед» в сентябре.
Состояние футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
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Да как то похуй , прибыль течет рекой , то ли еще будет когда начнем грести чашки
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Вижн голешник положил конечно е6ларусам
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Какой же бальзам на душу пересмотреть в 4к Трилогию Бэтса от Нолана. Никаких сиджиай мультиков и малолетней поепоты от марвел. Тупо реальная жизнь и аxуенный сценарий.
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Доброе утро!
всем прекрасной недели и отличных ебабельных манюнайтед выходных
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только Погба и Решфорд заслуживают свои зарплаты.
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Нигеры неплохо устроились в мю
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Реал, отсасывая у лионов в начале плова лч, занимая 3ю строчку в бля лиге имел самую большую зп ведомость в мире и что? Новость года
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Ничего личного, только бизнес
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ГЭГЭМЮ
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Ну хоть в чем то первые
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