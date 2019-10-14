Зарплатная ведомость "Юнайтед" остается самой большой в Премьер-Лиге

Несмотря на ухудшение спортивных результатов "Манчестер Юнайтед", зарплатная ведомость "красных дьяволов" остается самой большой в Премьер-Лиге.

Под руководством Оле Гуннара Сульшера "Юнайтед" выдал свой худший за последние 30 лет старт сезона и прямо сейчас находится на 12-й позиции в Премьер-Лиге, всего в двух очках от зоны вылета.



Вполне очевидно, что клуб с "Олд Траффорд" не получает отдачу от своих инвестиций, тратя кучу денег на покупку игроков и на их последующее содержание.



Как сообщает Daily Mirror, за последние три года зарплатная ведомость "дьяволов" выросла аж на 100 миллионов фунтов (на 43%) — до 332 млн. фунтов, что является рекордом для английского футбола всех времен.



Такой вывод можно сделать после анализа отчета "Юнайтед" за последний финансовый год, совпадающий с сезоном 2018/19. С тех пор "дьяволы" продали Ромелу Лукаку, а Алексиса Санчеса отправили в аренду, но в то же время заключили новые улучшенные контракты с рядом игроков, включая голкипера Давида Де Хеа.



Добавим, что в 2012 году "Юнайтед" обладал только третьей самой крупной зарплатной ведомостью в Премьер-Лиге, уступая "Манчестер Сити" и "Челси".



