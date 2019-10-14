Джонсон: "Ходжсон не был готов тренировать "Ливерпуль"
Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что приглашение Роя Ходжсона на должность главного тренера "красных" в июле 2010 было ошибкой.
Возглавив "Ливерпуль" перед стартом сезона 2010/11, Ходжсон одержал только 13 побед в течение полугода, после чего был уволен. По мнению Джонсона, опытный Рой был просто не готов тренировать такую большую команду.
"Не хочу проявить неуважение к Рою, но он пришел из клубов поменьше, и я не думаю, что он был готов тренировать "Ливерпуль".
"Мы обладали игроками вроде Хаби Алонсо, Фернандо Торреса и Хавьера Маскерано, и мы испытывали беспокойство по поводу того, как будем играть против команд поменьше на "Энфилде".
"Не хочу показаться неуважительным к командам поменьше, но с такими соперниками ты должен схватить быка за рога и просто взять и запугать их. У него же просто не было такого настроя, он играл прямолинейно и от обороны", — цитирует Джонсона Daily Mail.
14.10.2019 08:00
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самый подходящий тренер для британизации состава.
МЮ на заметку
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Еще в 2010 казалось что назначение не то что нужно. Ну да, дошел он с Фулхемом до финала ЛЕ. Но играл то от обороны, в отличие от Ливерпуля, который имея такой подбор игроков играл на атаку
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Всё верно.
Этот тренер уже давно устарел.
На момент прихода в Ливерпуль его потолком был успех Фулхэма в ЛЕ. Его удел тренировать команды из второй десятки и ставить им простой или даже убогий и скучный, но совместимый с выживанием в АПЛ футбол. И да, мы до сих пор в страшных снах видим трансфер дровосека Пола Кончески.
Его назначение в сборную Англии вообще можно было назвать возвращением в каменный век. Когда весь мир играл в 4-3-3 дедушка Рой ставил старомодные и примитивные 4-4-2. Игра 4-4-2 от обороны через лонгболлы, да это же маразм! Он окончательно добил золотое поколение Англии, которое могло добиться лучших результатов при современном и прогрессивном тренере.
У меня к этому пенсионеру личная неприязнь. Его место в кресле качалке под пледом у телевизора.
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Эх. Верните мне те времена, когда каждый матч был на эмоции, а не как в данный момент, все на изи и трофеи клепают
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славные времена были...
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