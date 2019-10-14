Джонсон: "Ходжсон не был готов тренировать "Ливерпуль"

Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что приглашение Роя Ходжсона на должность главного тренера "красных" в июле 2010 было ошибкой.

Возглавив "Ливерпуль" перед стартом сезона 2010/11, Ходжсон одержал только 13 побед в течение полугода, после чего был уволен. По мнению Джонсона, опытный Рой был просто не готов тренировать такую большую команду.



"Не хочу проявить неуважение к Рою, но он пришел из клубов поменьше, и я не думаю, что он был готов тренировать "Ливерпуль".



"Мы обладали игроками вроде Хаби Алонсо, Фернандо Торреса и Хавьера Маскерано, и мы испытывали беспокойство по поводу того, как будем играть против команд поменьше на "Энфилде".



"Не хочу показаться неуважительным к командам поменьше, но с такими соперниками ты должен схватить быка за рога и просто взять и запугать их. У него же просто не было такого настроя, он играл прямолинейно и от обороны", — цитирует Джонсона Daily Mail.