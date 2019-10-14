Джонсон: "Ходжсон не был готов тренировать "Ливерпуль"

Рой Ходжсон Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что приглашение Роя Ходжсона на должность главного тренера "красных" в июле 2010 было ошибкой.

Возглавив "Ливерпуль" перед стартом сезона 2010/11, Ходжсон одержал только 13 побед в течение полугода, после чего был уволен. По мнению Джонсона, опытный Рой был просто не готов тренировать такую большую команду.

"Не хочу проявить неуважение к Рою, но он пришел из клубов поменьше, и я не думаю, что он был готов тренировать "Ливерпуль".

"Мы обладали игроками вроде Хаби Алонсо, Фернандо Торреса и Хавьера Маскерано, и мы испытывали беспокойство по поводу того, как будем играть против команд поменьше на "Энфилде".

"Не хочу показаться неуважительным к командам поменьше, но с такими соперниками ты должен схватить быка за рога и просто взять и запугать их. У него же просто не было такого настроя, он играл прямолинейно и от обороны", — цитирует Джонсона Daily Mail.


Метки Джонсон, Ливерпуль, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2019 08:00

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  1. naby-keita 14.10.2019 09:15 # naby-keita
    самый подходящий тренер для британизации состава.
    МЮ на заметку

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  2. masta 14.10.2019 09:06 # masta
    Еще в 2010 казалось что назначение не то что нужно. Ну да, дошел он с Фулхемом до финала ЛЕ. Но играл то от обороны, в отличие от Ливерпуля, который имея такой подбор игроков играл на атаку

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  3. liverpool888 14.10.2019 08:17 # liverpool888
    Всё верно.
    Этот тренер уже давно устарел.
    На момент прихода в Ливерпуль его потолком был успех Фулхэма в ЛЕ. Его удел тренировать команды из второй десятки и ставить им простой или даже убогий и скучный, но совместимый с выживанием в АПЛ футбол. И да, мы до сих пор в страшных снах видим трансфер дровосека Пола Кончески.
    Его назначение в сборную Англии вообще можно было назвать возвращением в каменный век. Когда весь мир играл в 4-3-3 дедушка Рой ставил старомодные и примитивные 4-4-2. Игра 4-4-2 от обороны через лонгболлы, да это же маразм! Он окончательно добил золотое поколение Англии, которое могло добиться лучших результатов при современном и прогрессивном тренере.
    У меня к этому пенсионеру личная неприязнь. Его место в кресле качалке под пледом у телевизора.

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  4. beatles-red 14.10.2019 08:10 # beatles-red
    Эх. Верните мне те времена, когда каждый матч был на эмоции, а не как в данный момент, все на изи и трофеи клепают

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  5. quavo 14.10.2019 08:03 # quavo
    славные времена были...

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