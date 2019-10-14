Гиггз: "Джеймс немного притворялся"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз заявил, что вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс избежал сотрясения в матче против Хорватии и просто "немного притворялся".

Накануне вечером подопечные Гиггза сыграли 1:1 с хорватской сборной в Кардиффе в рамках отбора к Евро-2020.



Этот матч вызвал негодование у фанатов "Юнайтед", потому что тренерский штаб Гиггза позволил Джеймсу остаться на поле после жесткого столкновения с соперником и, как показалось, потери сознания. Однако в реальности Даниэль, получивший в этом сезоне уже две желтые карточки за симуляцию, просто подыграл.



"Даниэль Джеймс упал и остался лежать, но он немного притворялся. Когда подошли медики, он был в сознании. Кроме того, в перерыве мы провели все необходимые проверки, и с ним все в порядке", — цитирует Гиггза Daily Mail.