Гиггз: "Джеймс немного притворялся"
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз заявил, что вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс избежал сотрясения в матче против Хорватии и просто "немного притворялся".
Накануне вечером подопечные Гиггза сыграли 1:1 с хорватской сборной в Кардиффе в рамках отбора к Евро-2020.
Этот матч вызвал негодование у фанатов "Юнайтед", потому что тренерский штаб Гиггза позволил Джеймсу остаться на поле после жесткого столкновения с соперником и, как показалось, потери сознания. Однако в реальности Даниэль, получивший в этом сезоне уже две желтые карточки за симуляцию, просто подыграл.
"Даниэль Джеймс упал и остался лежать, но он немного притворялся. Когда подошли медики, он был в сознании. Кроме того, в перерыве мы провели все необходимые проверки, и с ним все в порядке", — цитирует Гиггза Daily Mail.
14.10.2019 07:00
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Ну все, репутацию симулянта он себе уже заработал.
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Даже глаза закрыл))
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азаззазаз, Джемйс красава! Продолжай дальше симулировать)))
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достойная смена янгу гавноглатателю
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У манков в крови притворятся. Клуб притворяется, что он еще топ, саф притворяется, что дорога для судей к его бугорку не протоптана, игроки притворяются, что они футболисты, в легенды клуба притворяются, что они не хyiесосы
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Ахахахах Скум такой скум!
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