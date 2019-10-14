Гиггз: "Джеймс немного притворялся"

Даниэль Джеймс Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз заявил, что вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс избежал сотрясения в матче против Хорватии и просто "немного притворялся".

Накануне вечером подопечные Гиггза сыграли 1:1 с хорватской сборной в Кардиффе в рамках отбора к Евро-2020.

Этот матч вызвал негодование у фанатов "Юнайтед", потому что тренерский штаб Гиггза позволил Джеймсу остаться на поле после жесткого столкновения с соперником и, как показалось, потери сознания. Однако в реальности Даниэль, получивший в этом сезоне уже две желтые карточки за симуляцию, просто подыграл.

"Даниэль Джеймс упал и остался лежать, но он немного притворялся. Когда подошли медики, он был в сознании. Кроме того, в перерыве мы провели все необходимые проверки, и с ним все в порядке", — цитирует Гиггза Daily Mail.


Метки Джеймс, Манчестер Юнайтед, сборная Уэльса, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1653

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Последние комментарии:




  1. radik86radik 14.10.2019 09:38 # radik86radik
    Ну все, репутацию симулянта он себе уже заработал.

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  2. masta 14.10.2019 09:21 # masta
    Даже глаза закрыл))

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  3. largo-winch 14.10.2019 08:06 # largo-winch
    азаззазаз, Джемйс красава! Продолжай дальше симулировать)))

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  4. frisby 14.10.2019 07:27 # frisby
    достойная смена янгу гавноглатателю

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  5. beatles-red 14.10.2019 07:21 # beatles-red
    У манков в крови притворятся. Клуб притворяется, что он еще топ, саф притворяется, что дорога для судей к его бугорку не протоптана, игроки притворяются, что они футболисты, в легенды клуба притворяются, что они не хyiесосы

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  6. redstyle 14.10.2019 07:20 # redstyle
    Ахахахах Скум такой скум!

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