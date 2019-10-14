Рэднапп уверен, что "Тоттенхэм" не уволит Почеттино

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп уверен, что лондонский клуб не уволит Маурисио Почеттино.

На старте нового сезона "шпоры" успели вылететь из Кубка Лиги от команды четвертого дивизиона, а также унизительно проиграть "Баварии" в Лиге Чемпионов и "Брайтону" в Премьер-Лиге.



Эти сенсационные результаты сделали положение Почеттино довольно шатким, однако Рэднапп верит в способность Маурисио выправить ситуацию.



"Да, абсолютно. "Тоттенхэм" не уволит Почеттино. Этому не бывать".



"Я не знаю, можно ли сказать, что они достигли своего потолка. С таким составом они обязаны финишировать в топ-3. На мой взгляд, это не подлежит сомнению".



"Однако участие в финале Лиги Чемпионов было отличным достижением для них. Было замечательно их там увидеть".



"В начале сезона я думал, что "Тоттенхэм" будет гораздо, гораздо ближе к "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". У "Тоттенхэма" отличная команда, у них есть Харри Кейн, Деле Алли и Сон — я думал, это может быть их год".



"Определенно, начало сезона разочаровало, и им нужно это быстро исправить, но я по-прежнему думаю, что они финишируют третьими".



"У них лучший стадион в стране, лучшая тренировочная база. У них есть все".



"У них отличный коллектив игроков. Меня не волнует, что думают другие, но лично я считаю, что между их составом и составом "Ливерпуля" или составом "Манчестер Сити" нет большой разницы", — сообщил Рэднапп Daily Mail.