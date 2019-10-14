Центральный защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс дебютирует за сборную Англии в матче против Болгарии в понедельник вечером.

В минувшую пятницу англичане потерпели сенсационное поражение 2:1 от Чехии, впервые за 10 последних лет проиграв какой-либо квалификационный матч.



Этот результат подталкивает главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта к определенным перестановкам в составе в преддверии матча в Софии.



Одним из изменений станет выход с первых минут Мингса, утверждает Sky Sports. Это будет дебют за национальную команду для 26-летнего защитника, который демонстрирует отличную форму в своем клубе.



Также, как предполагает пресса, в матче с болгарами Саутгейт может изменить игровую схему и вернуться к расстановке с тремя защитниками, как это было во время ЧМ-2018.