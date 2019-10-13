Саутгейт предупредил Мэддисона после истории с казино

Джеймс Мэддисон Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт надеется, что история с казино станет ценным уроком для полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.

Напомним, Мэддисон досрочно покинул расположение сборной Англии из-за болезни. Но вместо того, чтобы заняться своим здоровьем, Джеймс отправился за стол для покера, где и был застукан.

На пресс-конференции в преддверии матча против сборной Болгарии Саутгейт предупредил Мэддисона, что к тому теперь всегда будет повышенное внимание как к игроку, который вызывается в национальную команду.

"Когда мы отпускаем игрока из сборной, дальше они сами решают, как и проводить свое время".

"Полагаю, Джеймс извлек из этого урок. Когда ты вызываешься в сборную Англии, к тебе будет повышенное внимание, а также повышенный интерес к твоей личной жизни".

"Без этого никуда, когда ты являешься заметной личностью", — цитирует Саутгейта ESPN.


Метки Лестер, Мэддисон, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 23:00

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  1. bes-ter 13.10.2019 23:07 # bes-ter
    Черти конченные, что они от него ожидали... что б он дома сидел и плакал. На свои играет

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