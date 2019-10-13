Агент не исключает возвращение Жоржиньо в Серию А

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заявил, что его клиент всегда будет открыт к возвращению в Серию А.

Вопреки мнению скептиков, после ухода Маурицио Сарри с поста главного тренера "Челси" Жоржиньо не только не лишился места в стартовом составе команды, но и превратился в одного из ее лидеров.



Сменивший Сарри Фрэнк Лэмпард не устает восхищается, как замечательно влияет на его молодежь Жоржиньо. Отличная форма на клубном уровне даже помогла 27-летнему полузащитнику восстановить свое влияние в сборной Италии.



И хотя прежде агент Жоао Сантос говорил, что его клиент связывает свое будущее с "Челси", сейчас представитель Жоржиньо уже не так в этом уверен.



"Это был определенно позитивный год для Жоржиньо. Он хорошо выступает за сборную и может поехать с ней на Евро. Он не промахивается с пенальти, и я очень рад за него. Он так упорно работает каждый день".



"У него не все складывалось, когда во главе сборной был Джампьеро Вентура, но постепенно он стал первым выбором в полузащите".



"Ему определенно помогло то, что он выступает за "Челси", потому что в Англии играют в очень энергичный футбол, и он многому научился у Маурицио Сарри и Фрэнка Лэмпарда".



"Думаю, Жоржиньо может очень хорошо выступить на Евро, а затем и на Чемпионате Мира. Почему нет? А что касается возвращения в Серию А, то нет ничего невозможного, и у него всегда будет желание вернуться домой", — сообщил Сантос радиостанции Sportiva.