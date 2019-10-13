Хююпя восхищается лидерскими качествами Ван Дейка

Экс-капитан "Ливерпуля" Сами Хююпя выразил восхищение лидерскими качествами защитника "красных" Виргила Ван Дейка.

В период выступлений за мерсисайдский клуб Хююпя выиграл 10 трофеев, включая Лигу Чемпионов, однако Премьер-Лига так и не покорилась легенде финского футбола.



Сами надеется, что задача по завоеванию титула покорится Ван Дейку, в котором он видит "последний элемент" чемпионского пазла.



"Он не носит повязку, но у него есть все атрибуты лидера. Тебе не нужна повязка, чтобы быть лидером или важной личностью на поле или в раздевалке".



"Мы нуждались в лидере, а с приходом Виргила мы заполнили эту пустоту. На мой взгляд, Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер — хорошие капитан и вице-капитан, но только этих двоих недостаточно — нужно обладать четырьмя-пятью игроками такого плана".



"Виргил стал хорошим дополнением в этом отношении, он облегчил бремя двух других капитанов. Он придает большую уверенность в себе каждому, он постоянно разговаривает на поле и делает лучше каждого вокруг себя".



"На мой взгляд, он является последним элементом пазла на пути к первому титулу Премьер-Лиги. С точки зрения атаки, мы и так двигались в правильном направлении, но в обороне он нам был необходим, чтобы придать завершающий вид команде", — сообщил Хююпя Daily Mirror.