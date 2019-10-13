"Тоттенхэм" купит Фернандеша, если Эриксен уйдет

"Тоттенхэм" готов возобновить интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу, ожидая ухода Кристиана Эриксена в январе.

Как известно, в конце сезона у Эриксена истекает контракт, а поскольку Кристиан совершенно не желает обсуждать продление сотрудничества, зимой у лондонского клуба будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за свою звезду.



Учитывая расчетливость президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, можно быть уверенным, что он предпочтет продать Эриксена в январе, а это в свою очередь заставляет "шпор" задумываться о замене.



По информации A Bola, выбор "Тоттенхэма" на замену 27-летнему датчанину очевиден. "Шпоры" с минувшего лета сохраняют интерес к Фернандешу, который, несмотря на блестящий прошлый сезон, так и не смог покинуть Лиссабон.



Добавим, что летом "Спортинг" просил за Фернандеша около 65 миллионов фунтов. Заплатить такие деньги никто из клубов Премьер-Лиги не решился, хотя 25-летний игрок сборной Португалии открыто рассуждал о желании выступать в Англии.