"Тоттенхэм" купит Фернандеша, если Эриксен уйдет
"Тоттенхэм" готов возобновить интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу, ожидая ухода Кристиана Эриксена в январе.
Как известно, в конце сезона у Эриксена истекает контракт, а поскольку Кристиан совершенно не желает обсуждать продление сотрудничества, зимой у лондонского клуба будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за свою звезду.
Учитывая расчетливость президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, можно быть уверенным, что он предпочтет продать Эриксена в январе, а это в свою очередь заставляет "шпор" задумываться о замене.
По информации A Bola, выбор "Тоттенхэма" на замену 27-летнему датчанину очевиден. "Шпоры" с минувшего лета сохраняют интерес к Фернандешу, который, несмотря на блестящий прошлый сезон, так и не смог покинуть Лиссабон.
Добавим, что летом "Спортинг" просил за Фернандеша около 65 миллионов фунтов. Заплатить такие деньги никто из клубов Премьер-Лиги не решился, хотя 25-летний игрок сборной Португалии открыто рассуждал о желании выступать в Англии.
13.10.2019 20:00
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Даже Спортинг счас топовей выглядит
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Ни один сложившийся футболист в это болото не пойдет за копейки трудится
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Было бы круто ,ещё выздоровят Ло Сельсовет и Сессеньон и будет совсем другая команда
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