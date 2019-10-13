"Юнайтед" сделал запрос насчет Ракитича

"Манчестер Юнайтед" обозначил свой интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу.

Как известно, укрепление центра поля и позиции нападающего являются приоритетами для "красных дьяволов" в преддверии зимнего трансферного окна.



По информации испанского издания Sport, в качестве своего потенциального новичка клуб с "Олд Траффорд" рассматривает Ракитича, который перестал быть основным игроком "Барселоны" после перехода на "Ноу Камп" Френки Де Йонга.



В этом сезоне 31-летний хорват суммарно сыграл 186 минут, а в стартовом составе выходил лишь однажды. Это ситуация не устраивает Ивана, а "Барселона" в свою очередь не собирается стоять у него на пути.



Утверждается, что "Юнайтед" не просто сделал запрос насчет Ракитича, а уже начал переговоры о покупке, пускай эти переговоры пока находятся на ранней стадии.



Ожидается, что "Барселона" потребует за Ракитича, интерес к которому также проявляет "Интер", минимум 34 миллиона фунтов.