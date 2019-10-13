"Юнайтед" сделал запрос насчет Ракитича
"Манчестер Юнайтед" обозначил свой интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу.
Как известно, укрепление центра поля и позиции нападающего являются приоритетами для "красных дьяволов" в преддверии зимнего трансферного окна.
По информации испанского издания Sport, в качестве своего потенциального новичка клуб с "Олд Траффорд" рассматривает Ракитича, который перестал быть основным игроком "Барселоны" после перехода на "Ноу Камп" Френки Де Йонга.
В этом сезоне 31-летний хорват суммарно сыграл 186 минут, а в стартовом составе выходил лишь однажды. Это ситуация не устраивает Ивана, а "Барселона" в свою очередь не собирается стоять у него на пути.
Утверждается, что "Юнайтед" не просто сделал запрос насчет Ракитича, а уже начал переговоры о покупке, пускай эти переговоры пока находятся на ранней стадии.
Ожидается, что "Барселона" потребует за Ракитича, интерес к которому также проявляет "Интер", минимум 34 миллиона фунтов.
13.10.2019 19:00
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Последние комментарии:
Ну уж лучше это, чем крос
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Только Бускетц! Потом Ракитич!
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Ракитич хороший вариант прямо в пекло. Только уж дорого просят за него 31 летнего, максимум 20?
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План Срульшера в действии
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ну еще Перешича и комбо, ветераны хорватского футбола которым уже за тридцон.
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