"Юнайтед" сделал запрос насчет Ракитича

Иван Ракитич "Манчестер Юнайтед" обозначил свой интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу.

Как известно, укрепление центра поля и позиции нападающего являются приоритетами для "красных дьяволов" в преддверии зимнего трансферного окна.

По информации испанского издания Sport, в качестве своего потенциального новичка клуб с "Олд Траффорд" рассматривает Ракитича, который перестал быть основным игроком "Барселоны" после перехода на "Ноу Камп" Френки Де Йонга.

В этом сезоне 31-летний хорват суммарно сыграл 186 минут, а в стартовом составе выходил лишь однажды. Это ситуация не устраивает Ивана, а "Барселона" в свою очередь не собирается стоять у него на пути.

Утверждается, что "Юнайтед" не просто сделал запрос насчет Ракитича, а уже начал переговоры о покупке, пускай эти переговоры пока находятся на ранней стадии.

Ожидается, что "Барселона" потребует за Ракитича, интерес к которому также проявляет "Интер", минимум 34 миллиона фунтов.


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Ракитич

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. keane16 13.10.2019 19:42 # keane16
    Ну уж лучше это, чем крос

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  2. mancunia-planet 13.10.2019 19:26 # mancunia-planet
    Только Бускетц! Потом Ракитич!

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  3. chelsiukpro 13.10.2019 19:22 # chelsiukpro
    Ракитич хороший вариант прямо в пекло. Только уж дорого просят за него 31 летнего, максимум 20?

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  4. bushido 13.10.2019 19:05 # bushido
    План Срульшера в действии

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  5. dom1no 13.10.2019 19:02 # dom1no
    ну еще Перешича и комбо, ветераны хорватского футбола которым уже за тридцон.

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