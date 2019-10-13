Дзагоев рассказал, что дважды мог перейти в "Челси"
Нападающий ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что в прошлом мог дважды перейти в "Челси".
В свои 29 лет Дзагоев уже не вызывает особого интереса со стороны европейских грандов, однако в молодости Алана регулярно связывали с переходом в тот или иной клуб Премьер-Лиги.
По словам Алана, впервые возможность присоединиться к "Челси" появилась у него, еще когда он находился в Академии Коноплева, однако во время просмотра в Лондоне он не убедил Аврама Гранта, тогда тренировавшего "синих".
"Мы ездили в Англию на товарищеский матч, я забил и отдал. "Челси" тогда тренировал Аврам Грант, он присутствовал той игре. Ну и начали эту историю рекламировать, но конкретики не было", — цитирует Дзагоева "Спорт-Экспресс".
Спустя несколько лет "Челси" вернулся за окрепшим Дзагоевым, но на сей раз россиянин уже сам отверг этот вариант и теперь жалеет.
"Роман Абрамович сказал мне, что, если я хочу в Англию, то надо только сказать ему. Это правда. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в кубках".
"Если бы вернуть то время, я бы согласился. Все говорят: он не уехал и загубил себя. Но у меня не было предложений ни от "Арсенала", ни от "Тоттенхэма". В 2010 был вариант со "Штутгартом", вот туда надо было ехать", — добавил Дзагоев.
13.10.2019 18:00
Просмотров: 705
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Неполучились бы в Челси то поже пилил бы в Бортмуте каком небудь!
(ответить)
Да хоть в кубках, доказывал бы, что можешь большее. Просто зассал, Алан, так и скажи. Плюс зп в Москве лучше, понятное дело, но кто знает перейдя что случилось бы, возможно получил ещё какие либо предложения от других клубов.
(ответить)
отскочил.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий