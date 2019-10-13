Оуэн: "Только трое-четверо из этого состава заслуживают играть за МЮ"

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что только трое-четверо игроков из нынешнего состава "Манчестер Юнайтед" достаточно хороши для своего клуба.

Перед уходом на международную паузу "красные дьяволы" потерпели минимальное поражение от "Ньюкасла" и опустились на 12-ю позицию в Премьер-Лиги.



Анализируя этот результат своего бывшего клуба, Оуэн приходит к выводу, что "Юнайтед" обладает недостаточно классными игроками, а Оле Гуннар недостаточно хорошо работает с теми, кто у него есть.



"У них нет игроков — имеющиеся просто недостаточно хороши. Из этого стартового состава только трое или четверо заслуживают остаться игроками "Манчестер Юнайтед" в будущем".



"Вспоминая прежние времена, ты понимаешь, что только трое или четверо могли бы играть за "Юнайтед" тогда".



"В своем интервью после матча Оле Гуннар Сульшер сказал, что не может объяснить происходящее. Я чуть не упал со своего стула".



"Нам всем остается спекулировать насчет того, что у них не так. Хочется взять его за плечо и показать ему Юргена Клоппа, показать ему Гвардиолу — эти тренеры действительно делают своих игроков лучше, выжимая максимум из своего подбора игроков".



"Ты смотришь на "Юнайтед" и видишь, что, если что-то и происходит, то их игроки становятся только хуже. Они теряют свою ценность, они становятся хуже как команда. Чем же это все закончится?" — цитирует Оуэна Daily Express.