Оуэн: "Только трое-четверо из этого состава заслуживают играть за МЮ"

Манчестер Юнайтед Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что только трое-четверо игроков из нынешнего состава "Манчестер Юнайтед" достаточно хороши для своего клуба.

Перед уходом на международную паузу "красные дьяволы" потерпели минимальное поражение от "Ньюкасла" и опустились на 12-ю позицию в Премьер-Лиги.

Анализируя этот результат своего бывшего клуба, Оуэн приходит к выводу, что "Юнайтед" обладает недостаточно классными игроками, а Оле Гуннар недостаточно хорошо работает с теми, кто у него есть.

"У них нет игроков — имеющиеся просто недостаточно хороши. Из этого стартового состава только трое или четверо заслуживают остаться игроками "Манчестер Юнайтед" в будущем".

"Вспоминая прежние времена, ты понимаешь, что только трое или четверо могли бы играть за "Юнайтед" тогда".

"В своем интервью после матча Оле Гуннар Сульшер сказал, что не может объяснить происходящее. Я чуть не упал со своего стула".

"Нам всем остается спекулировать насчет того, что у них не так. Хочется взять его за плечо и показать ему Юргена Клоппа, показать ему Гвардиолу — эти тренеры действительно делают своих игроков лучше, выжимая максимум из своего подбора игроков".

"Ты смотришь на "Юнайтед" и видишь, что, если что-то и происходит, то их игроки становятся только хуже. Они теряют свою ценность, они становятся хуже как команда. Чем же это все закончится?" — цитирует Оуэна Daily Express.


Метки Манчестер Юнайтед, Оуэн

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1410

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 13.10.2019 18:08 # electric
    Лингард, рэшфорд, погба... Кого пропустил? Кто 4й?

    (ответить)

  2. mancunia-planet 13.10.2019 17:50 # mancunia-planet
    Нуу, Мишка бл неужели вообще уместно сравнивать Оле с Пепом и Хлопцем. Пеп так вообще один лучших в тренерском цехе, опыта и навыков у них больше. А набор игроков, конечно, слабый очень тут безспорно. Думаю Ссака, например, заиграл бы в любой из топ команд, или Магуайр.

    (ответить)

  3. alexomck 13.10.2019 17:11 # alexomck
    посмотреть бы на Клоппа с Гвардиолой в МЮ. 100% отступные бы считали оба сейчас.

    (ответить)

  4. melwood-lfc 13.10.2019 17:06 # melwood-lfc
    ну и чо

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: