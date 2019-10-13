Оуэн: "Только трое-четверо из этого состава заслуживают играть за МЮ"
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что только трое-четверо игроков из нынешнего состава "Манчестер Юнайтед" достаточно хороши для своего клуба.
Перед уходом на международную паузу "красные дьяволы" потерпели минимальное поражение от "Ньюкасла" и опустились на 12-ю позицию в Премьер-Лиги.
Анализируя этот результат своего бывшего клуба, Оуэн приходит к выводу, что "Юнайтед" обладает недостаточно классными игроками, а Оле Гуннар недостаточно хорошо работает с теми, кто у него есть.
"У них нет игроков — имеющиеся просто недостаточно хороши. Из этого стартового состава только трое или четверо заслуживают остаться игроками "Манчестер Юнайтед" в будущем".
"Вспоминая прежние времена, ты понимаешь, что только трое или четверо могли бы играть за "Юнайтед" тогда".
"В своем интервью после матча Оле Гуннар Сульшер сказал, что не может объяснить происходящее. Я чуть не упал со своего стула".
"Нам всем остается спекулировать насчет того, что у них не так. Хочется взять его за плечо и показать ему Юргена Клоппа, показать ему Гвардиолу — эти тренеры действительно делают своих игроков лучше, выжимая максимум из своего подбора игроков".
"Ты смотришь на "Юнайтед" и видишь, что, если что-то и происходит, то их игроки становятся только хуже. Они теряют свою ценность, они становятся хуже как команда. Чем же это все закончится?" — цитирует Оуэна Daily Express.
13.10.2019 17:00
Просмотров: 1410
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лингард, рэшфорд, погба... Кого пропустил? Кто 4й?
(ответить)
Нуу, Мишка бл неужели вообще уместно сравнивать Оле с Пепом и Хлопцем. Пеп так вообще один лучших в тренерском цехе, опыта и навыков у них больше. А набор игроков, конечно, слабый очень тут безспорно. Думаю Ссака, например, заиграл бы в любой из топ команд, или Магуайр.
(ответить)
посмотреть бы на Клоппа с Гвардиолой в МЮ. 100% отступные бы считали оба сейчас.
(ответить)
ну и чо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий