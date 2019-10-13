Каррагер: "Мане — мой любимый игрок в "Ливерпуле"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, что вингер Садио Мане является его любимым игроком в команде Юргена Клоппа.
После своего перехода из "Саутгемптона" в 2016 году Мане забил 67 голов в 134 матчах за мерсисайдский клуб, а также успел выиграть Лигу Чемпионов и стать обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги.
На старте нового сезона Салах является лучшим бомбардиром "красных" в Премьер-Лиге с пятью голами, и игра 27-летнего сенегальца вызывает неподдельное восхищение у Каррагера.
"Уже после пары первых матчей сезона я говорил, что Мане — наравне с, возможно, Рахимом Стерлингом — является лучшим левым вингером в мире".
"Я абсолютно обожаю его, он мой любимый игрок в клубе. Он великолепен, он всегда улыбается, он никогда не пропадает, он всегда настойчив, забивает голы сам и помогает забивать другим".
"Он тот, кто начинал у Клоппа с самого начала. Он стал его первым действительно большим приобретением, и я думаю, с тех пор он становился только лучше и лучше. Он просто машина", — сообщил Каррагер официальному веб-сайту "Ливерпуля".
13.10.2019 16:20
Просмотров: 234
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
27.06.2016 07:25 #
karimov-mu
пока колбаса покупает очередного провального середняка саутгемптона, МЮ достаётся лучший АПЗ Бундеслиги. Заметим, стоимость одинакова.
К - класс
Источник: http://fapl.ru/posts/48594/?c=1
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий