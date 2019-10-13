Каррагер: "Мане — мой любимый игрок в "Ливерпуле"

Садио Мане Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, что вингер Садио Мане является его любимым игроком в команде Юргена Клоппа.

После своего перехода из "Саутгемптона" в 2016 году Мане забил 67 голов в 134 матчах за мерсисайдский клуб, а также успел выиграть Лигу Чемпионов и стать обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги.

На старте нового сезона Салах является лучшим бомбардиром "красных" в Премьер-Лиге с пятью голами, и игра 27-летнего сенегальца вызывает неподдельное восхищение у Каррагера.

"Уже после пары первых матчей сезона я говорил, что Мане — наравне с, возможно, Рахимом Стерлингом — является лучшим левым вингером в мире".

"Я абсолютно обожаю его, он мой любимый игрок в клубе. Он великолепен, он всегда улыбается, он никогда не пропадает, он всегда настойчив, забивает голы сам и помогает забивать другим".

"Он тот, кто начинал у Клоппа с самого начала. Он стал его первым действительно большим приобретением, и я думаю, с тех пор он становился только лучше и лучше. Он просто машина", — сообщил Каррагер официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Каррагер, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 16:20

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  1. dragon 13.10.2019 16:35 # dragon
    27.06.2016 07:25 #
    karimov-mu

    пока колбаса покупает очередного провального середняка саутгемптона, МЮ достаётся лучший АПЗ Бундеслиги. Заметим, стоимость одинакова.

    К - класс

    Источник: http://fapl.ru/posts/48594/?c=1

    (ответить)

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