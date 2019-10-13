Каррагер: "Мане — мой любимый игрок в "Ливерпуле"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, что вингер Садио Мане является его любимым игроком в команде Юргена Клоппа.

После своего перехода из "Саутгемптона" в 2016 году Мане забил 67 голов в 134 матчах за мерсисайдский клуб, а также успел выиграть Лигу Чемпионов и стать обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги.



На старте нового сезона Салах является лучшим бомбардиром "красных" в Премьер-Лиге с пятью голами, и игра 27-летнего сенегальца вызывает неподдельное восхищение у Каррагера.



"Уже после пары первых матчей сезона я говорил, что Мане — наравне с, возможно, Рахимом Стерлингом — является лучшим левым вингером в мире".



"Я абсолютно обожаю его, он мой любимый игрок в клубе. Он великолепен, он всегда улыбается, он никогда не пропадает, он всегда настойчив, забивает голы сам и помогает забивать другим".



"Он тот, кто начинал у Клоппа с самого начала. Он стал его первым действительно большим приобретением, и я думаю, с тех пор он становился только лучше и лучше. Он просто машина", — сообщил Каррагер официальному веб-сайту "Ливерпуля".