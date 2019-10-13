Фаулер объяснил, почему Клопп отказал "Юнайтед"

Юрген Клопп Бывший нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер объяснил, почему в прошлом Юрген Клопп отказался возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" добился впечатляющего прогресса после прихода Клоппа на должность главного тренера в 2015 года, превратившись в грозную силу на внутренней и европейской аренах.

Достоверно известно, что к Юргену в свое время обращался и "Юнайтед". Это случилось незадолго до назначения Луи Ван Галя в 2014 году. Однако Клопп сам отверг эту возможность, и однажды Фаулер спросил у него, почему.

"Пару лет назад я брал у него интервью, и он сказал мне, что отказал паре супербогатых клубов после своего ухода из Дотмунда".

"Одним из них определенно был "Манчестер Юнайтед". Другой — наверное, "Реал", потому что он ненавидел то, что все свое внимание они сосредотачивали на коммерческой деятельности".

"Он сказал, ему понравился "Ливерпуль" из-за правильного баланса между наличием денег, необходимых для достижения успеха, и историей и индивидуальностью клуба и его фанатов", — сообщил Фаулер Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Фаулер

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 16:10

Количество просмотров Просмотров: 823

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  1. liverfun 13.10.2019 16:36 # liverfun
    топчик, сделал правильный выбор

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  2. blackdreamer 13.10.2019 16:24 # blackdreamer
    просто он хотел ебать муму а не что бы ебали его

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  3. mikkiynwa 13.10.2019 16:23 # mikkiynwa
    Нахуй ему чеченская помойка

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  4. cruise877 13.10.2019 16:13 # cruise877
    Чё за чушь . Юнайтед никогда не тратил как сейчас

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