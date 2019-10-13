Фаулер объяснил, почему Клопп отказал "Юнайтед"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер объяснил, почему в прошлом Юрген Клопп отказался возглавить "Манчестер Юнайтед".
"Ливерпуль" добился впечатляющего прогресса после прихода Клоппа на должность главного тренера в 2015 года, превратившись в грозную силу на внутренней и европейской аренах.
Достоверно известно, что к Юргену в свое время обращался и "Юнайтед". Это случилось незадолго до назначения Луи Ван Галя в 2014 году. Однако Клопп сам отверг эту возможность, и однажды Фаулер спросил у него, почему.
"Пару лет назад я брал у него интервью, и он сказал мне, что отказал паре супербогатых клубов после своего ухода из Дотмунда".
"Одним из них определенно был "Манчестер Юнайтед". Другой — наверное, "Реал", потому что он ненавидел то, что все свое внимание они сосредотачивали на коммерческой деятельности".
"Он сказал, ему понравился "Ливерпуль" из-за правильного баланса между наличием денег, необходимых для достижения успеха, и историей и индивидуальностью клуба и его фанатов", — сообщил Фаулер Daily Mirror.
13.10.2019 16:10
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топчик, сделал правильный выбор
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просто он хотел ебать муму а не что бы ебали его
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Нахуй ему чеченская помойка
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Чё за чушь . Юнайтед никогда не тратил как сейчас
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