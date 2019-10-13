Сульшер хочет заменить скаутов МЮ на искусственный интеллект
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет, чтобы при определении трансферных целей его клуб полагался не на чутье своих скаутов, а на современные технологии.
По информации Daily Mail, Сульшер рекомендовал своему клубу присоединиться к клиентам базирующейся в Мадриде компании Driblab, которая отслеживает всевозможные статистические показатели более чем 100 тысяч футболистов по всему миру.
Среди клиентов Driblab значатся несколько клубов испанской Ла Лиги, а также, например, "Ноттингем Форест", который с помощью новой стратегии по комплектации состава надеется совершить прорыв и, наконец, выйти в Премьер-Лигу.
Driblab отслеживает сильные и слабые стороны игроков в возрасте от 16 лет, включая влияние травм на способность футболистов бегать и бить по мячу.
Разработанный Driblab алгоритм позволяет определять даже такой параметр, как "ожидаемые голы". С помощью этого видно, кто из атакующих игроков и голкиперов выступает ниже или выше стандартов.
Сульшер надеется, что искусственный интеллект лучше справится с задачей по поиску потенциальных новичков для "Юнайтед", нежели скауты, к работе которых за последние годы появилось немало вопросов.
13.10.2019 14:00
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Ну тогда и тренера менять на ИА, к тренеру вопросов не меньше чем к скаутам
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))))))))))))))))))))))))
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