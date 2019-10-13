Сульшер хочет заменить скаутов МЮ на искусственный интеллект

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет, чтобы при определении трансферных целей его клуб полагался не на чутье своих скаутов, а на современные технологии.

По информации Daily Mail, Сульшер рекомендовал своему клубу присоединиться к клиентам базирующейся в Мадриде компании Driblab, которая отслеживает всевозможные статистические показатели более чем 100 тысяч футболистов по всему миру.

Среди клиентов Driblab значатся несколько клубов испанской Ла Лиги, а также, например, "Ноттингем Форест", который с помощью новой стратегии по комплектации состава надеется совершить прорыв и, наконец, выйти в Премьер-Лигу.

Driblab отслеживает сильные и слабые стороны игроков в возрасте от 16 лет, включая влияние травм на способность футболистов бегать и бить по мячу.

Разработанный Driblab алгоритм позволяет определять даже такой параметр, как "ожидаемые голы". С помощью этого видно, кто из атакующих игроков и голкиперов выступает ниже или выше стандартов.

Сульшер надеется, что искусственный интеллект лучше справится с задачей по поиску потенциальных новичков для "Юнайтед", нежели скауты, к работе которых за последние годы появилось немало вопросов.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 14:00

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  1. l-freeman 13.10.2019 14:08 # l-freeman
    Ну тогда и тренера менять на ИА, к тренеру вопросов не меньше чем к скаутам

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  2. dom1no 13.10.2019 14:03 # dom1no
    ))))))))))))))))))))))))

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