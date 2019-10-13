"Арсенал" продвигается в переговорах с Обамеянгом

"Арсенал" продвигается в переговорах о новом контракте со своим нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

После своего перехода из дортмундской "Боруссии" в январе 2018 Обамеянг забил 49 голов в 75 матчах за "канониров", а в прошлом сезоне стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги.



Действующий контракт Пьер-Эмерика истекает только в конце следующего сезона, однако лондонский клуб хочет связать будущее 30-летнего габонца на более длительный срок.



Как сообщает Daily Star, "Арсенал" уже добился определенного прогресса в переговорах с Обамеянгом и надеется вскоре заключить сделку до июня 2023.



Добавим, в этом сезоне Обамеянг также укрепил свои позиции как лидера в раздевалке, будучи назначенным одним из вице-капитанов "канониров".