"Юнайтед" может предложить 70 млн. фунтов за Райса в январе

Деклан Райс "Манчестер Юнайтед" может предложить 70 миллионов фунтов за полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса в январе.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже подтвердил, что его клуб надеется приобрести нападающего, однако Bleacher Report утверждает, что усиление центра поля тоже имеет высокий приоритет для "Юнайтед" в преддверии зимнего трансферного окна.

Оставаясь верным себе, Сульшер хочет пригласить молодого и перспективного полузащитника, желательно с британским паспортом, и 20-летний Райс отвечает всем этим параметрам.

По информации Daily Mirror, клуб с "Олд Траффорд" внимательно следит за успехами Деклана в этом сезоне, но отлично понимает, что договориться с "молотобойцами" будет непросто.

Если "Юнайтед" все-таки решится вступить в борьбу за Райса, то предложит за него 70 млн. фунтов — такого рода сумма должна смягчить позицию "Вест Хэма", предпочитающего сохранить свое дарование.


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Райс

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 12:00

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  1. selfish 13.10.2019 14:03 # selfish
    Обмен на фреда

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  2. vyrentz 13.10.2019 13:50 # vyrentz
    70? а че не 170? для манков деньги не проблема

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  3. keane16 13.10.2019 12:07 # keane16
    Джонс по молодухе в опорке так же играл, нахуя это дно?

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  4. ono 13.10.2019 12:00 # ono
    Блеать пеннивайзы манковские

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