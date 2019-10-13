"Юнайтед" может предложить 70 млн. фунтов за Райса в январе

"Манчестер Юнайтед" может предложить 70 миллионов фунтов за полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса в январе.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже подтвердил, что его клуб надеется приобрести нападающего, однако Bleacher Report утверждает, что усиление центра поля тоже имеет высокий приоритет для "Юнайтед" в преддверии зимнего трансферного окна.



Оставаясь верным себе, Сульшер хочет пригласить молодого и перспективного полузащитника, желательно с британским паспортом, и 20-летний Райс отвечает всем этим параметрам.



По информации Daily Mirror, клуб с "Олд Траффорд" внимательно следит за успехами Деклана в этом сезоне, но отлично понимает, что договориться с "молотобойцами" будет непросто.



Если "Юнайтед" все-таки решится вступить в борьбу за Райса, то предложит за него 70 млн. фунтов — такого рода сумма должна смягчить позицию "Вест Хэма", предпочитающего сохранить свое дарование.