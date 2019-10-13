"Юнайтед" может предложить 70 млн. фунтов за Райса в январе
"Манчестер Юнайтед" может предложить 70 миллионов фунтов за полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса в январе.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже подтвердил, что его клуб надеется приобрести нападающего, однако Bleacher Report утверждает, что усиление центра поля тоже имеет высокий приоритет для "Юнайтед" в преддверии зимнего трансферного окна.
Оставаясь верным себе, Сульшер хочет пригласить молодого и перспективного полузащитника, желательно с британским паспортом, и 20-летний Райс отвечает всем этим параметрам.
По информации Daily Mirror, клуб с "Олд Траффорд" внимательно следит за успехами Деклана в этом сезоне, но отлично понимает, что договориться с "молотобойцами" будет непросто.
Если "Юнайтед" все-таки решится вступить в борьбу за Райса, то предложит за него 70 млн. фунтов — такого рода сумма должна смягчить позицию "Вест Хэма", предпочитающего сохранить свое дарование.
13.10.2019 12:00
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70? а че не 170? для манков деньги не проблема
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Джонс по молодухе в опорке так же играл, нахуя это дно?
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Блеать пеннивайзы манковские
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