Бербатов уверен, что Кейн задумается об уходе из "Тоттенхэма"

Экс-нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов считает, что Харри Кейн должен задуматься о смене клуба из-за проблем "шпор" на старте нового сезона.

К своим 26 годам Кейн заработал репутацию одного из лучших бомбардиров в мире, но до сих пор не выиграл ни одной командной награды.



На старте сезона 2019/20 "Тоттенхэм" выглядит настолько ужасно, что на окончание бестрофейной серии едва ли можно надеяться. Бербатов думает, что это подтолкнет Кейна к смене клуба, как некогда подтолкнуло самого Димитара к переходу в "Манчестер Юнайтед".



"Харри забивает голы, но игра "шпор" оставляет желать лучшего. Это тяжелая ситуация, в которой прежде доводилось бывать и мне самому".



"Как он будет себя чувствовать после возвращения из сборной? Он будет в порядке, но вопрос в том, выйдет ли он из своей зоны комфорта. Задает ли он правильные вопросы себе?"



"Да, он имеет место в стартовом составе, регулярно играет и продолжает забивать голы. Но достаточно ли этого? Будет ли он постоянно расти и развиваться, чтобы стать лучшим из лучших? На мой взгляд, он должен ответить на эти вопросы".



"Вы можете видеть, насколько он несчастен после каждого поражения и после каждого упущенного момента. Эта страсть показывает, насколько ему небезразличен "Тоттенхэм".



"Уверен, внутри Харри Кейн задает вопросы и подстегивает себя. Это должно происходить в его общении с тренером, агентом и партнерами по команде".



"Они будут разговаривать друг с другом, чтобы постараться найти выход из сложившейся ситуации. В конце концов его будущее в его руках", — сообщил Бербатов Daily Mirror.