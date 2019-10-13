Магуайр объяснил провал сборной Англии плохой формой игроков в клубах
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр объяснил провал сборной Англии в матче против Чехии проблемами игроков на клубном уровне.
В минувшую пятницу англичане впервые за 10 последних лет проиграли квалификационный матч к какому-либо большому турниру, потерпев поражение в Праге со счетом 2:1.
На этот матч главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт снарядил в заднюю линию Джордана Пикфорда и Майкла Кина, чей "Эвертон" потерпел четыре поражения подряд Премьер-Лиге, а также Магуайра и Данни Роуза, чьи "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" тоже провально выступают в последнее время. По мнению Харри, дело именно в этом.
"Возможно, дело в отсутствии уверенности в себе, потому что на международном уровне мы показываем тот же футбол, что и в своих клубах".
"Это был сложный матч. Мы неряшливо начали матч и повели в счете, хотя, наверное, и не заслуживали этого".
"Во втором тайме мы гораздо лучше контролировали игру, но нелепым образом позволили им забить гол и выиграть матч".
"Так что нам нужно прибавить в этом отношении. Проигрывать любой матч тяжело, однако мы были не на высоте и за это поплатились", — цитирует Магуайра Daily Mirror.
13.10.2019 10:00
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Последние комментарии:
Норм так Саутгейт подставил Магуайра. В пару рядом, слева и перед ним выпустил трёх пожарников и выкручивайся, как хочешь. Хоть, по одному до основы сборной допускал бы, а не всех сразу.
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Саутгей далбоеб не перестает вызвать этих неудачников
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Сейчас в сборной 4 пенса, на ЧМ 1966 года был один, и тот не сыграл ни одного матча. В итоге Англия стала чемпионом мира.
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