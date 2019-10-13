Магуайр объяснил провал сборной Англии плохой формой игроков в клубах

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр объяснил провал сборной Англии в матче против Чехии проблемами игроков на клубном уровне.

В минувшую пятницу англичане впервые за 10 последних лет проиграли квалификационный матч к какому-либо большому турниру, потерпев поражение в Праге со счетом 2:1.

На этот матч главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт снарядил в заднюю линию Джордана Пикфорда и Майкла Кина, чей "Эвертон" потерпел четыре поражения подряд Премьер-Лиге, а также Магуайра и Данни Роуза, чьи "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" тоже провально выступают в последнее время. По мнению Харри, дело именно в этом.

"Возможно, дело в отсутствии уверенности в себе, потому что на международном уровне мы показываем тот же футбол, что и в своих клубах".

"Это был сложный матч. Мы неряшливо начали матч и повели в счете, хотя, наверное, и не заслуживали этого".

"Во втором тайме мы гораздо лучше контролировали игру, но нелепым образом позволили им забить гол и выиграть матч".

"Так что нам нужно прибавить в этом отношении. Проигрывать любой матч тяжело, однако мы были не на высоте и за это поплатились", — цитирует Магуайра Daily Mirror.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 558

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 13.10.2019 11:00 # sausage
    Норм так Саутгейт подставил Магуайра. В пару рядом, слева и перед ним выпустил трёх пожарников и выкручивайся, как хочешь. Хоть, по одному до основы сборной допускал бы, а не всех сразу.

    (ответить)

  2. chr1s8rown 13.10.2019 10:55 # chr1s8rown
    Саутгей далбоеб не перестает вызвать этих неудачников

    (ответить)

  3. shakur 13.10.2019 10:35 # shakur
    Сейчас в сборной 4 пенса, на ЧМ 1966 года был один, и тот не сыграл ни одного матча. В итоге Англия стала чемпионом мира.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: