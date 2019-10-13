"Юнайтед" договорился с Манджукичем

Марио Манджукич "Манчестер Юнайтед" достиг устной договоренности с нападающим "Ювентуса" Марио Манджукичем, относительно переезда того на "Олд Траффорд" в январе.

В прошлом месяце главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что покупка нападающего становится приоритетом для его клуба на трансферном рынке.

Таким образом, Сульшер словно признал, что его решение избавиться от Ромелу Лукаку с Алексисом Санчесом минувшим летом без замены было ошибочным.

Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, "Юнайтед" уже нашел подходящего игрока и может оформить сделку по Манджукичу сразу после открытия трансферного окна.

На самом деле "дьяволы" интересовались Марио еще минувшим летом, но тогда в силу определенных причин сделка не состоялась.

Манджукичу по-прежнему нет места в планах наставника "Ювентуса" Маурицио Сарри, который даже не заявил его на Лигу Чемпионов, и Марио имел уже несколько возможностей покинуть Турин, однако от переезда в Катар и МЛС отказался.

Хорват чувствует, что даже в свои 33 года он еще не сказал свое последнее слово в Европе. Поэтому-то Манджукичу так привлекателен вариант с переходом в "Юнайтед", который испытывает колоссальные проблемы с забитыми голами.

Марио уже дал свое согласие на переход к "дьяволам", и теперь два клуба должны договориться между собой. Ожидается, что сумма в 10 миллионов фунтов за ветерана устроит "Ювентус".


Метки Манджукич, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 09:20

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  1. keane16 13.10.2019 11:17 # keane16
    Ибиииться сердце перестало блеа

    (ответить)

  2. melwood-lfc 13.10.2019 11:10 # melwood-lfc
    Александр Усик-Владимиру Зеленскому: ""Служу народу Украины"

    Ахахахахах, сука так смачно подлизать не смогли бы наши нхловцы путину

    День добра

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  3. melwood-lfc 13.10.2019 11:09 # melwood-lfc
    Блин, ребята...в этом году пропустили всеми любимый праздник "День Добра"
    (((
    Основан мной 9 июля 2013 года и проводился каждый день
    День, когда все относились к друг другу с уважением и каждый писал в конце своего комментария "ДД"
    Предлагаю отметить его сегодня? Как вам?

    (ответить)

  4. tigerpool 13.10.2019 10:58 # tigerpool
    Нападающего «Ливерпуля» Садио Мане не интересуют предметы роскоши.

    «Зачем мне 10 Феррари, 20 наручных часов или 2 самолёта? Я пережил тяжёлые времена. Я голодал, работал в поле, играл в футбол босиком, не имел образования. Сегодня я могу помогать своим людям – строить школы, стадионы, покупать им одежду и еду. Я предпочитаю, чтобы мои люди получили часть того, что дала мне жизнь», - цитирует Мане Sensivel-Mente.

    В одиннадцати матчах за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне во всех соревнованиях Садио Мане оформил 8 голов и две результативные передачи.

    Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1004255910_mane_zachem_mne_10_ferrari_ili_2_samoleta_esli_ya_mogu_pomogat_lyudyam#ixzz62DdBbABq

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  5. tigerpool 13.10.2019 10:55 # tigerpool
    Вряд ли 33 летний старик, который даже в Серии ничего особенного не показывал решить их проблемы.

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  6. sausage 13.10.2019 09:57 # sausage
    Ну хз-хз, в 33 адаптироваться к АПЛ - такая себе авантюра. С другой стороны, может, у Рэшфорда мозги на место встанут, а то после ухода Лукаку совсем себя незаменимым почувствовал.

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  7. hammersmith 13.10.2019 09:56 # hammersmith
    новый ебрагимович

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  8. narcot 13.10.2019 09:42 # narcot
    Бывший главный тренер "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуриньо поиграл в ассоциации.

    И он решил, что слово, которое у него ассоциируется с бывшим форвардом "синих" Диего Костой, это - "животное".

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  9. chronicle 13.10.2019 09:42 # chronicle
    Хах
    Убогие, однако

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  10. narcot 13.10.2019 09:40 # narcot
    Эх, помойка

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  11. alexomck 13.10.2019 09:27 # alexomck
    не плохо, ВХ такими покупками до 8 места дошёл.

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  12. stamford-bridge 13.10.2019 09:21 # stamford-bridge
    норм, явно не лишним будет этот работяга

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  13. ono 13.10.2019 09:21 # ono
    Манкам пора летать. Это агония

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