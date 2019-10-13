"Юнайтед" договорился с Манджукичем

"Манчестер Юнайтед" достиг устной договоренности с нападающим "Ювентуса" Марио Манджукичем, относительно переезда того на "Олд Траффорд" в январе.

В прошлом месяце главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что покупка нападающего становится приоритетом для его клуба на трансферном рынке.



Таким образом, Сульшер словно признал, что его решение избавиться от Ромелу Лукаку с Алексисом Санчесом минувшим летом без замены было ошибочным.



Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, "Юнайтед" уже нашел подходящего игрока и может оформить сделку по Манджукичу сразу после открытия трансферного окна.



На самом деле "дьяволы" интересовались Марио еще минувшим летом, но тогда в силу определенных причин сделка не состоялась.



Манджукичу по-прежнему нет места в планах наставника "Ювентуса" Маурицио Сарри, который даже не заявил его на Лигу Чемпионов, и Марио имел уже несколько возможностей покинуть Турин, однако от переезда в Катар и МЛС отказался.



Хорват чувствует, что даже в свои 33 года он еще не сказал свое последнее слово в Европе. Поэтому-то Манджукичу так привлекателен вариант с переходом в "Юнайтед", который испытывает колоссальные проблемы с забитыми голами.



Марио уже дал свое согласие на переход к "дьяволам", и теперь два клуба должны договориться между собой. Ожидается, что сумма в 10 миллионов фунтов за ветерана устроит "Ювентус".