"Юнайтед" договорился с Манджукичем
"Манчестер Юнайтед" достиг устной договоренности с нападающим "Ювентуса" Марио Манджукичем, относительно переезда того на "Олд Траффорд" в январе.
В прошлом месяце главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что покупка нападающего становится приоритетом для его клуба на трансферном рынке.
Таким образом, Сульшер словно признал, что его решение избавиться от Ромелу Лукаку с Алексисом Санчесом минувшим летом без замены было ошибочным.
Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, "Юнайтед" уже нашел подходящего игрока и может оформить сделку по Манджукичу сразу после открытия трансферного окна.
На самом деле "дьяволы" интересовались Марио еще минувшим летом, но тогда в силу определенных причин сделка не состоялась.
Манджукичу по-прежнему нет места в планах наставника "Ювентуса" Маурицио Сарри, который даже не заявил его на Лигу Чемпионов, и Марио имел уже несколько возможностей покинуть Турин, однако от переезда в Катар и МЛС отказался.
Хорват чувствует, что даже в свои 33 года он еще не сказал свое последнее слово в Европе. Поэтому-то Манджукичу так привлекателен вариант с переходом в "Юнайтед", который испытывает колоссальные проблемы с забитыми голами.
Марио уже дал свое согласие на переход к "дьяволам", и теперь два клуба должны договориться между собой. Ожидается, что сумма в 10 миллионов фунтов за ветерана устроит "Ювентус".
13.10.2019 09:20
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Ибиииться сердце перестало блеа
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Александр Усик-Владимиру Зеленскому: ""Служу народу Украины"
Ахахахахах, сука так смачно подлизать не смогли бы наши нхловцы путину
День добра
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Блин, ребята...в этом году пропустили всеми любимый праздник "День Добра"
(((
Основан мной 9 июля 2013 года и проводился каждый день
День, когда все относились к друг другу с уважением и каждый писал в конце своего комментария "ДД"
Предлагаю отметить его сегодня? Как вам?
(ответить)
Нападающего «Ливерпуля» Садио Мане не интересуют предметы роскоши.
«Зачем мне 10 Феррари, 20 наручных часов или 2 самолёта? Я пережил тяжёлые времена. Я голодал, работал в поле, играл в футбол босиком, не имел образования. Сегодня я могу помогать своим людям – строить школы, стадионы, покупать им одежду и еду. Я предпочитаю, чтобы мои люди получили часть того, что дала мне жизнь», - цитирует Мане Sensivel-Mente.
В одиннадцати матчах за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне во всех соревнованиях Садио Мане оформил 8 голов и две результативные передачи.
Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1004255910_mane_zachem_mne_10_ferrari_ili_2_samoleta_esli_ya_mogu_pomogat_lyudyam#ixzz62DdBbABq
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Вряд ли 33 летний старик, который даже в Серии ничего особенного не показывал решить их проблемы.
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Ну хз-хз, в 33 адаптироваться к АПЛ - такая себе авантюра. С другой стороны, может, у Рэшфорда мозги на место встанут, а то после ухода Лукаку совсем себя незаменимым почувствовал.
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новый ебрагимович
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Бывший главный тренер "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуриньо поиграл в ассоциации.
И он решил, что слово, которое у него ассоциируется с бывшим форвардом "синих" Диего Костой, это - "животное".
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Хах
Убогие, однако
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Эх, помойка
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не плохо, ВХ такими покупками до 8 места дошёл.
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норм, явно не лишним будет этот работяга
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Манкам пора летать. Это агония
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