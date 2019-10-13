Заболевший Мэддисон был замечен в казино

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон поставил под угрозу свою карьеру в сборной Англии, проведя ночь в казино.

В минувший четверг — накануне поражения от сборной Чехии со счетом 2:1 — англичане объявили, что Мэдддисон возвращается в расположение своего клуба из-за болезни.

Но вместо того, чтобы сидеть дома, поправлять здоровье и смотреть игру своих товарищей по телевизору, 22-летний полузащитник отправился коротать вечер в казино.

Как сообщает The Sun, несмотря на принятые меры безопасности, включая капюшон и кепку, Джеймсу не удалось остаться инкогнито за столом для покера.

Такой поступок Мэддисона едва ли понравится главному тренеру англичан Гарету Саутгейту и может поставить под угрозу международную карьеру Джеймса, который пока даже не дебютировал на взрослом уровне.


Метки Лестер, Мэддисон, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. yela 13.10.2019 11:07 # yela
    Может у него телевизор дома не работал и он пошел в казино посмотреть матч сборной? А там и столы только игральные, потому присел, чтобы стоя не втыкать.
    Вообще пацану стоило подумать, прежде чем рисковать, когда такая желтушная помойка живет на подобных материалах.

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  2. tigerpool 13.10.2019 10:53 # tigerpool
    А что в этом такого-то или футболистом в Англии запрещено посещать казино?

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  3. h22o 13.10.2019 10:36 # h22o
    приболел игроманией, а это серьёзно!

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  4. beatboy 13.10.2019 10:19 # beatboy
    мэддисон станет звездой аля бекхем и еще примерит капитанскую в сборной, скриньте

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  5. farot 13.10.2019 09:23 # farot
    Осталось только обвинить его в поражении от Чехов. Тупые журналюги

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  6. januzaj00 13.10.2019 09:19 # januzaj00
    Таких только в ливер надо отправлять

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  7. tursa 13.10.2019 09:15 # tursa
    очки надеть не судьба?

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  8. chebrec 13.10.2019 09:01 # chebrec
    Игроман не иначе

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