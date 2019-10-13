Заболевший Мэддисон был замечен в казино

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон поставил под угрозу свою карьеру в сборной Англии, проведя ночь в казино.

В минувший четверг — накануне поражения от сборной Чехии со счетом 2:1 — англичане объявили, что Мэдддисон возвращается в расположение своего клуба из-за болезни.



Но вместо того, чтобы сидеть дома, поправлять здоровье и смотреть игру своих товарищей по телевизору, 22-летний полузащитник отправился коротать вечер в казино.



Как сообщает The Sun, несмотря на принятые меры безопасности, включая капюшон и кепку, Джеймсу не удалось остаться инкогнито за столом для покера.



Такой поступок Мэддисона едва ли понравится главному тренеру англичан Гарету Саутгейту и может поставить под угрозу международную карьеру Джеймса, который пока даже не дебютировал на взрослом уровне.