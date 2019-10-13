Заболевший Мэддисон был замечен в казино
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон поставил под угрозу свою карьеру в сборной Англии, проведя ночь в казино.
В минувший четверг — накануне поражения от сборной Чехии со счетом 2:1 — англичане объявили, что Мэдддисон возвращается в расположение своего клуба из-за болезни.
Но вместо того, чтобы сидеть дома, поправлять здоровье и смотреть игру своих товарищей по телевизору, 22-летний полузащитник отправился коротать вечер в казино.
Как сообщает The Sun, несмотря на принятые меры безопасности, включая капюшон и кепку, Джеймсу не удалось остаться инкогнито за столом для покера.
Такой поступок Мэддисона едва ли понравится главному тренеру англичан Гарету Саутгейту и может поставить под угрозу международную карьеру Джеймса, который пока даже не дебютировал на взрослом уровне.
13.10.2019 09:00
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Может у него телевизор дома не работал и он пошел в казино посмотреть матч сборной? А там и столы только игральные, потому присел, чтобы стоя не втыкать.
Вообще пацану стоило подумать, прежде чем рисковать, когда такая желтушная помойка живет на подобных материалах.
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А что в этом такого-то или футболистом в Англии запрещено посещать казино?
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приболел игроманией, а это серьёзно!
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мэддисон станет звездой аля бекхем и еще примерит капитанскую в сборной, скриньте
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Осталось только обвинить его в поражении от Чехов. Тупые журналюги
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Таких только в ливер надо отправлять
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очки надеть не судьба?
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Игроман не иначе
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