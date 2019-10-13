"Сити" предложит Фернандиньо новый контракт

Доказав свою ценность "Манчестер Сити", Ферандиньо получит новый 12-месячный контракт.

В конце этого сезона Фернандиньо исполнится 35, и ранее существовали опасения, что бразилец покинет "Этихад" следующим летом, как и Давид Сильва.



Однако Фернандиньо остается важнейшим игроком для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, который в последних матчах вынужденно использует ветерана в центре обороны.



Как сообщает The Sun, Гвардиола совершенно не желает терять Фернандиньо, и боссы "Сити" уже договорились обсудить с лагерем игрока продление сотрудничества после Рождества.



Ожидается, что Фернандиньо будет предложен новый однолетний контракт с незначительным понижением зарплаты относительно его нынешних 120 тысяч фунтов в неделю.



Добавим, Фернандиньо провел на "Этихад" шесть лет после своего перехода из "Шахтера". За это время он выиграл три титула Премьер-Лиги и четыре Кубка Лиги.