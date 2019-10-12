"Ливерпуль" нашел замену Ловрену в "Лидсе"

"Ливерпуль" рассматривает центрального защитника Бена Уайта в качестве замены для Деяна Ловрена.

В прошлом месяце Ловрен лично подтвердил, что хотел покинуть "Ливерпуль" летом, однако главный тренер Юрген Клопп заблокировал его уход.



Желание Деяна уйти было обусловлено тем, что он почти не играл, а в новом сезоне его ситуация не улучшилась — в прошлый уикенд против "Лестера" Ловрен отметился своим первым появлением на поле в рамках Премьер-Лиги.



Риск того, что в январе или по окончании сезона 30-летний хорват снова попросится на выход, заставляет "красных" задумываться о приглашении новичка в центр обороны.



Как сообщает Daily Mail, в качестве возможной замены для Ловрена "Ливерпуль" рассматривает Бена Уайта, который принадлежит "Брайтону", но этот сезон проводит в аренде в "Лидсе".



22-летний англичанин, получивший футбольное образование в академии "Саутгемптона", произвел большое впечатление на скаутов "Ливерпуля" своей игрой за "Лидс", и теперь "красные" могут уже в январе предложить 20 миллионов фунтов "Брайтону" в качестве компенсации.