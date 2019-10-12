Конте хочет воссоединиться с Матичем в "Интере"

Неманья Матич и Антонио Конте Главный тренер "Интера" Антонио Конте задумывается о приглашении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Неманьи Матича, с которым ему довелось поработать в "Челси".

Вскоре после того, как в марте "Юнайтед" заключил постоянный контракт с Оле Гуннаром Сульшером, Матич угодил в опалу к норвежскому тренеру, а в этом сезоне сыграл только три матчах в рамках Премьер-Лиги.

Роль игрока скамейки непривычна для Матича, который прежде всегда имел место в стартовом составе — в том числе в своем заключительном сезоне в "Челси" при Конте, до ухода в "Юнайтед" в августе 2017.

По информации Corriere dello Sport, Конте не оставил без внимания ситуацию своего бывшего подопечного и уже в январе может попытаться приобрести 31-летнего серба.

Самому Неманье, который не чувствует себя счастливым в Манчестере и охотно бы ушел в другой клуб, "Интер" готов предложить многолетний контракт стоимостью около 4.3 млн. фунтов в год.

Добавим, что контракт Матича с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, однако "красные дьяволы" сохраняют опцию его автоматического продления на 12 месяцев.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2019 22:00

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  1. carrick-16 12.10.2019 22:45 # carrick-16
    Он все дерьмо из под Сульшера будет забирать?

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  2. brown-ale 12.10.2019 22:25 # brown-ale
    Пора сливать неликвид итальяшкам. Матич уже не тянет, хотя у него в конкурентах полные днари.

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  3. ganinilyha 12.10.2019 22:17 # ganinilyha
    Конте калоед чтоле? Давай и Жиру тогда забирай.

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  4. chebrec 12.10.2019 22:01 # chebrec
    Нормальный такой вариант

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