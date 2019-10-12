Жиру не согласен быть игроком скамейки в "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что не будет мириться со своей текущей ролью в команде Фрэнка Лэмпарда.

С самого начала сезона Лэмпард принялся наигрывать в качестве основного нападающего команды 22-летнего Тэмми Абрахэма, и тот наколотил уже восемь голов в рамках Премьер-Лиги.



При этом Жиру в Премьер-Лиге отметился лишь одним появлением в стартовом составе, и эта ситуация не устраивает 33-летнего француза, который готов сражаться и потребовать от Лэмпарда объяснений.



"Смириться со своей ролью? Нет, я не смирюсь".



"Не нужно чувствовать себя обреченным в определенных ситуациях. Я всегда веду себя уважительно и скромно. Даже если я не согласен с тренером, я не критикую его".



"Но внутренне я не могу с этим смириться, потому что я знаю, чего стою на поле. В прошлом году, когда я чувствовал, что заслуживаю играть, я попросил объяснений от тренера".



"Уйти из "Арсенала" в "Челси" два года назад было нелегко. Я любил "Арсенал". Однако это был шаг вперед, потому что "Челси" выиграл больше всех трофеев в Англии за последние 10 лет, наравне с "Манчестер Сити".



"Я меня была конкуренция в нападении: Мората и Игуаин, которые в итоге ушли. Я всегда побеждал в конце: я сыграл в финале Кубка Англии 2018 года и в финале Лиги Европы 2019 года".



"Этот год я снова начинаю в сложной ситуации, но, как сказал мой брат, перед лицом угрозы я становлюсь лучше. Хотя я сам предпочел бы, чтобы этого было меньше!" — цитирует Жиру Evening Standard.