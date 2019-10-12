Эриксен предложил свои услуги "Баварии"

Представителя полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена предложили свои услуги "Баварии".

Как известно, в январе у "шпор" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Эриксена, потому что тот не собирается продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.



Претендентом номер один на Кристиана остается "Реал", где 27-летний датчанин имеет могущественного поклонника в лице президента клуба Флорентино Переса.



Однак главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, как и минувшим летом, предпочитает Эриксену Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", и нет никаких гарантий, что Перес возьмет верх.



Учитывая обстоятельства, Эриксен решил посмотреть, кто еще из европейских клубов может быть заинтересован в его услугах. Так экс-игрок "Аякса" установил контакт с "Баварией".



Как утверждает Sport1, чемпионы Буднеслиги ответили взаимностью и теперь могут составить конкуренцию "Реалу", а также "Атлетико" в борьбе за Эриксена.