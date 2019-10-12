Де Хеа хочет закончить свою карьеру в "Юнайтед"

Голкипер Давид Де Хеа сообщил своим друзьям, что хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" до конца своей карьеры.

Напомним, в прошлом месяце Де Хеа заключил новый контракт, связав свое будущее с "красными дьяволами" до июня 2024, если учитывать и опцию автоматического продления на 12 месяцев.



Подписанием нового контракта Давид положил конец многомесячным спекуляциям насчет своего будущего. Уже по завершении этого сезона игрок сборной Испании мог бы стать свободным агентом и беспрепятственно уйти в другой клуб, но решил остаться в "Юнайтед".



Как сообщает FourFourTwo, 28-летний голкипер попрощался с мыслями о смене клуба окончательно. Де Хеа не планирует куда-либо уходить даже на закате своей карьеры, о чем поведал своему окружению.



Если Давид действительно останется на "Олд Траффорд" до конца своей карьеры, то имеет все шансы войти в топ-5 игроков по количеству проведенных за "Юнайтед" матчей — и стать единственным из них, кто не является воспитанником академии "дьяволов".