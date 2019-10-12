Де Хеа хочет закончить свою карьеру в "Юнайтед"

Давид Де Хеа Голкипер Давид Де Хеа сообщил своим друзьям, что хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" до конца своей карьеры.

Напомним, в прошлом месяце Де Хеа заключил новый контракт, связав свое будущее с "красными дьяволами" до июня 2024, если учитывать и опцию автоматического продления на 12 месяцев.

Подписанием нового контракта Давид положил конец многомесячным спекуляциям насчет своего будущего. Уже по завершении этого сезона игрок сборной Испании мог бы стать свободным агентом и беспрепятственно уйти в другой клуб, но решил остаться в "Юнайтед".

Как сообщает FourFourTwo, 28-летний голкипер попрощался с мыслями о смене клуба окончательно. Де Хеа не планирует куда-либо уходить даже на закате своей карьеры, о чем поведал своему окружению.

Если Давид действительно останется на "Олд Траффорд" до конца своей карьеры, то имеет все шансы войти в топ-5 игроков по количеству проведенных за "Юнайтед" матчей — и стать единственным из них, кто не является воспитанником академии "дьяволов".


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2019 19:00

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  1. mancunia-planet 12.10.2019 20:03 # mancunia-planet
    Никогда в нем не сомневался, мог легко развоняться и уйти.

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  2. chelsiukpro 12.10.2019 19:39 # chelsiukpro
    Уже закончена! Надо было пилить в Реал ранее а так длиноносый быстрей подкрутился...

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  3. liverfun 12.10.2019 19:27 # liverfun
    Судя по игре, он уже закончил

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  4. lampard78 12.10.2019 19:13 # lampard78
    Да чё там, перешёл в МЮ - считай закончил карьеру.)

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  5. smokekush 12.10.2019 19:05 # smokekush
    Как раз увидит начало новой эры доминирования мю , красава!!!

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