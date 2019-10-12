Де Хеа хочет закончить свою карьеру в "Юнайтед"
Голкипер Давид Де Хеа сообщил своим друзьям, что хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" до конца своей карьеры.
Напомним, в прошлом месяце Де Хеа заключил новый контракт, связав свое будущее с "красными дьяволами" до июня 2024, если учитывать и опцию автоматического продления на 12 месяцев.
Подписанием нового контракта Давид положил конец многомесячным спекуляциям насчет своего будущего. Уже по завершении этого сезона игрок сборной Испании мог бы стать свободным агентом и беспрепятственно уйти в другой клуб, но решил остаться в "Юнайтед".
Как сообщает FourFourTwo, 28-летний голкипер попрощался с мыслями о смене клуба окончательно. Де Хеа не планирует куда-либо уходить даже на закате своей карьеры, о чем поведал своему окружению.
Если Давид действительно останется на "Олд Траффорд" до конца своей карьеры, то имеет все шансы войти в топ-5 игроков по количеству проведенных за "Юнайтед" матчей — и стать единственным из них, кто не является воспитанником академии "дьяволов".
12.10.2019 19:00
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Никогда в нем не сомневался, мог легко развоняться и уйти.
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Уже закончена! Надо было пилить в Реал ранее а так длиноносый быстрей подкрутился...
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Судя по игре, он уже закончил
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Да чё там, перешёл в МЮ - считай закончил карьеру.)
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Как раз увидит начало новой эры доминирования мю , красава!!!
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