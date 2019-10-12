Лукаш Фабиански перенес операцию на бедре
Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански был успешно прооперирован и теперь приступает к реабилитации, которая растянется на три месяца.
Две недели назад в матче Премьер-Лиги против "Борнмута" (2:2) Фабиански надорвал мышцу бедра, вводя мяч в игру от своих ворот.
В субботу совладелец лондонского клуба Дэвид Голд сообщил своим подписчикам в твиттере, что этим утром Лукаш перенес операцию в одной из клиник Лондона.
И хотя официально "молотобойцы" не называют сроки восстановления своего первого номера, Sky Sports ожидает, что 34-летний поляк проведет в лазарете три месяца и, таким образом, вернется уже после Нового года.
В отсутствие Фабиански ворота команды Мануэля Пеллегрини будет защищать Роберто Хименес, который присоединился к "Вест Хэму" минувшим летом как свободный агент.
12.10.2019 18:00
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