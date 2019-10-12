Лукаш Фабиански перенес операцию на бедре

Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански был успешно прооперирован и теперь приступает к реабилитации, которая растянется на три месяца.

Две недели назад в матче Премьер-Лиги против "Борнмута" (2:2) Фабиански надорвал мышцу бедра, вводя мяч в игру от своих ворот.



В субботу совладелец лондонского клуба Дэвид Голд сообщил своим подписчикам в твиттере, что этим утром Лукаш перенес операцию в одной из клиник Лондона.



И хотя официально "молотобойцы" не называют сроки восстановления своего первого номера, Sky Sports ожидает, что 34-летний поляк проведет в лазарете три месяца и, таким образом, вернется уже после Нового года.



В отсутствие Фабиански ворота команды Мануэля Пеллегрини будет защищать Роберто Хименес, который присоединился к "Вест Хэму" минувшим летом как свободный агент.