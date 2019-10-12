Моуриньо не хотел, чтобы "Юнайтед" покупал Фреда
"Манчестер Юнайтед" приобрел полузащитника Фреда летом 2018 против желания Жозе Моуриньо, тогда занимавшего пост главного тренера.
Напомним, Моуриньо остался чрезвычайно недоволен работой клуба в свое последнее трансферное окно на "Олд Траффорд".
"Красные дьяволы" не только не купили игроков, которых хотел Моуриньо, но и — как теперь оказывается — купили тех, которых Жозе не хотел.
По информации The Athletic, исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд пошел против воли Моуриньо и заплатил "Шахтеру" 52 миллиона фунтов за Фреда, за которым также охотился "Манчестер Сити".
С тех пор 26-летний бразилец так и не адаптировался к английскому футболу. Фред сыграл лишь один из шести последних матчей Моуриньо в "Юнайтед", а при Оле Гуннаре Сульшере отметился только восемью появлениями в стартовом составе.
12.10.2019 17:00
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Последние комментарии:
Вся гниль это Вудворд. Пока он там бабки закалачивает то МУ невозмёт золото АПЛ!
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норм голубятня развел красный мешок заплатить 52 ляма за дерево
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