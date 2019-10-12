"Ливерпуль" встретится с New Balance в суде 18 октября
В следующую пятницу "Ливерпуль" встретится в Высоком суде со своим техническим спонсором New Balance.
Напомним, в конце этого сезона у мерсисайдского клуба истекает спонсорский контракт с New Balance стоимостью 45 миллионов фунтов в год.
В прошлом месяце стало известно, что "красные" уже достигли принципиальной договоренности с компанией Nike, которая готова платить победителям Лиги Чемпионов около 75 млн. фунтов ежегодно.
Как раз из-за этого у New Balance и возникли претензии к "Ливерпулю", ведь истекающий контракт оставляет за американской компанией право перебить любое предложение, что может получить клуб, и таким образом продлить сотрудничество.
"Ливерпуль" даже не дал New Balance возможность сделать контрпредложение, и теперь в этой истории попытается разобраться Высокий суд. Как сообщает Daily Mirror, рассмотрение дела продлится с 18 по 22 октября.
12.10.2019 16:00
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Последние комментарии:
Обяжут Клоппа наротировать, чтобы избежать санкций.
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Как это можно не предусмотреть?!
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Насильно мил не будешь нб. Лучше отпустите
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Будут платить алименты.
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Всё Ливер влетел на бабосы! Если есть прописано в контракте!
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Мерзкая колбаса.
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Все не за здравие в этом клубе
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