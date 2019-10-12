"Ливерпуль" встретится с New Balance в суде 18 октября

Ливерпуль В следующую пятницу "Ливерпуль" встретится в Высоком суде со своим техническим спонсором New Balance.

Напомним, в конце этого сезона у мерсисайдского клуба истекает спонсорский контракт с New Balance стоимостью 45 миллионов фунтов в год.

В прошлом месяце стало известно, что "красные" уже достигли принципиальной договоренности с компанией Nike, которая готова платить победителям Лиги Чемпионов около 75 млн. фунтов ежегодно.

Как раз из-за этого у New Balance и возникли претензии к "Ливерпулю", ведь истекающий контракт оставляет за американской компанией право перебить любое предложение, что может получить клуб, и таким образом продлить сотрудничество.

"Ливерпуль" даже не дал New Balance возможность сделать контрпредложение, и теперь в этой истории попытается разобраться Высокий суд. Как сообщает Daily Mirror, рассмотрение дела продлится с 18 по 22 октября.


Метки New Balance, Nike, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 12.10.2019 16:37 # fc-oil
    Обяжут Клоппа наротировать, чтобы избежать санкций.

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  2. danny949494 12.10.2019 16:32 # danny949494
    Как это можно не предусмотреть?!

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  3. beatles-red 12.10.2019 16:24 # beatles-red
    Насильно мил не будешь нб. Лучше отпустите

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  4. brown-ale 12.10.2019 16:24 # brown-ale
    Будут платить алименты.

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  5. chelsiukpro 12.10.2019 16:19 # chelsiukpro
    Всё Ливер влетел на бабосы! Если есть прописано в контракте!

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  6. thegodfather 12.10.2019 16:14 # thegodfather
    Мерзкая колбаса.

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  7. chebrec 12.10.2019 16:04 # chebrec
    Все не за здравие в этом клубе

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