"Ливерпуль" встретится с New Balance в суде 18 октября

В следующую пятницу "Ливерпуль" встретится в Высоком суде со своим техническим спонсором New Balance.

Напомним, в конце этого сезона у мерсисайдского клуба истекает спонсорский контракт с New Balance стоимостью 45 миллионов фунтов в год.



В прошлом месяце стало известно, что "красные" уже достигли принципиальной договоренности с компанией Nike, которая готова платить победителям Лиги Чемпионов около 75 млн. фунтов ежегодно.



Как раз из-за этого у New Balance и возникли претензии к "Ливерпулю", ведь истекающий контракт оставляет за американской компанией право перебить любое предложение, что может получить клуб, и таким образом продлить сотрудничество.



"Ливерпуль" даже не дал New Balance возможность сделать контрпредложение, и теперь в этой истории попытается разобраться Высокий суд. Как сообщает Daily Mirror, рассмотрение дела продлится с 18 по 22 октября.